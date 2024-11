Liga Mistrzów: Aalborg Handbold - Industria Kielce. Relacja live i wynik na żywo

20-krotni mistrzowie Polski wpadli w ostatnich tygodniach w wyraźny dołek. W trzech ostatnich spotkaniach Ligi Mistrzów nie zdobyli nawet jednego punktu, a w niedzielnym ligowym meczu w Gdańsku zwycięstwo (29:27) uratowali rzutem na taśmę, przegrywając w drugiej połowie z Wybrzeżem nawet pięcioma bramkami.

„Każdy z nas musi poukładać sobie wszystko w głowie. Kiedy będziemy podchodzili we właściwy sposób do tego, co mamy robić na boisku, to wtedy stworzymy zespół. Musimy trzymać się razem. Wiadomo, że w meczach ligowych koncentracja nie zawsze jest taka, jak podczas spotkań Ligi Mistrzów. Jednak nasza klasa sportowa powinna nam pozwolić przyjechać i spokojnie zrobić swoją robotę przez pewne zwycięstwo” – powiedział obrotowy Industrii Arciom Karalek.

W ostatniej kolejce podopieczni Tałanta Dujszebajewa ulegli we własnej hali węgierskiemu OTP Bank-Pick Szeged (31:35). Była to ich trzecia z rzędu porażka w tych rozgrywkach. Ostatni raz taka czarna seria przytrafiła się kielczanom sześć lat temu. Zamiast walki o bezpośredni awans do ćwierćfinału, drużyna ze stolicy regionu świętokrzyskiego musi się skupić na wyjściu z grupy.

„W pierwszej kolejności jest złość na siebie, później na zespół. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do porażek. Wydawało się, że to niemożliwe, żebyśmy zanotowali taką serię. Okazuję się, że jeśli masz coś niepoukładane, szczególnie w głowie, to może się to zdarzyć. Aby wrócić na zwycięską ścieżkę, poprawić musimy praktycznie wszystko” – nie ukrywał białoruski szczypiornista.

O punkty w najbliższym pojedynku będzie jednak bardzo trudno. W pierwszej rundzie kielczanie przegrali we własnej hali z duńską drużyną 28:35.

„Żeby myśleć o zwycięstwie wszystko musimy zrobić dwa razy lepiej. Obrona musi być podwójnie mobilna, skoncentrowana, atak dwa razy lepszy, a kontrataki dwa razy szybsze. Jeśli to wszystko uda się nam zrealizować, o korzystny wynik będzie zdecydowanie łatwiej” – powiedział Lijewski.

Na początku listopada w duńskiej drużynie duńskiej doszło do zmiany szkoleniowca. Zwolniony został zaledwie po czterech miesiącach pracy Mika Machulla. Zespół przejął jego dotychczasowy asystent Simon Dahl.

„W trakcie sezonu ta nowa miotła nie za wiele może zmienić, bo to może zaburzyć grę drużyny. Może nanieść małe poprawki, ale to raczej nie będzie rzutowało na cały obraz zespołu” – podkreślił asystent Tałanta Dujszebajewa, który komplementował najbliższego rywala.

„Zespół bardzo mocny z reprezentantami kraju. Do bramki po kontuzji wrócił Niclas Landin, to zawodnik, którego raczej przedstawiać nie trzeba. Drużyna bardzo dobrze grająca jeden na jeden, mająca bardzo dobrą technikę użytkową. Potrafi zaskoczyć niespodziewanymi rzutami z drugiej linii, do tego bardzo dobre skrzydła i silni obrotowi. Ekipa kompletna” – mówił Lijewski.

Po ośmiu kolejkach kielczanie z sześcioma punktami zajmują piąte miejsce w grupie B, ale siódmy SC Magdeburg wyprzedzają tylko o jedno „oczko”.

„Trafiliśmy do bardzo silnej i wyrównanej grupy. Każde zwycięstwo ma ogromną wartość. Musimy punktować, aby awansować do fazy pucharowej” – zaznaczył II trener kieleckiego zespołu.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Aalborg Handbold - Industria Kielce w środę od godziny 18.45 na Polsatsport.pl.

IM, PAP