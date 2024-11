Awans na 25. pozycję w rankingu WTA i zakończenie sezonu na tej lokacie to największy sukces w karierze Magdaleny Fręch. Polka wyrosła na drugą najlepszą rakietę naszego kraju a zwycięstwo na kortach w Guadalajarze było potwierdzeniem fantastycznej formy 26-latki. Nic dziwnego, że nasza zawodniczka po zakończeniu rozgrywek nie może odpędzić się od mediów. W ostatnich dniach Fręch udzieliła wywiadu "Rzeczpospolitej" w którym opowiedziała o kulisach wyjazdu z Polski.

Polka tylko w tym sezonie wystartowała w 31 turniejach tenisowych. Oznacza to, że nasza zawodniczka musiała odbyć szereg podróży, podobnie jak inne czołowe tenisistki. Aby zaplanować taką logistykę lotów, trzeba pomyśleć nad odpowiednią bazą. Urodzona w Łodzi Fręch postawiła na Dubaj.

- Staramy się tak planować kalendarz startów, żeby nie podróżować z jednego końca świata na drugi w ciągu tygodnia lub dwóch. Nie chcemy też, aby loty trwały dłużej niż pół dnia. Dubaj jest znakomitą bazą wypadową na cały świat. Mam stąd bezpośrednie połączenie z każdym jego zakątkiem. Poza tym mogę trenować przez cały rok na kortach otwartych, mam szeroki wybór sparingpartnerów. To dla mnie idealne tenisowo miejsce - powiedziała Polka w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Fręch została również zapytana o rodzinne strony. Przypomnijmy, że tenisistka urodziła się w Łodzi, ale na co dzień w rozgrywkach klubowych reprezentuje barwy Górnika Bytom.

Do Łodzi wracam tylko po to, żeby spotkać się z rodziną. Mam sentyment do tego miasta, bo tam się wychowałam. Sportowo miasto w ostatnim czasie nie okazało mi jednak wsparcia. Bytom przyjął mnie zaś z otwartymi ramionami, zapewnił dużą pomoc, dlatego reprezentuję tamtejszego Górnika - wyjaśniła.

