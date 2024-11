Mistrzynie Polski rozbite w Stambule. Kolejna porażka w europejskich pucharach

Po pięciu seriach BC Polkowice zajmował trzecie miejsce w grupie i aby być pewnym jego utrzymania, co dawało awans do kolejnej rundy, musiał wygrać w Stambule. Zadanie należało jednak do tych arcytrudnych, bo Fenerbahce to obrońca trofeum i w tym sezonie w Eurolidze jeszcze nie przegrał.

W Polkowicach mistrzynie Polski uległ Turczynkom po wyrównanym i zaciętym meczu zaledwie 88:90. Początek rewanżu wskazywał, że teraz spotkanie może być równie zacięte. Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego nie przestraszyły się rywalek i prowadziły 11:9 czy 15:13. Na 120 sekund przed końcem pierwszej kwarty był jeszcze remis (15:15), ale końcówka należała do Fenerbahce, który odskoczył na sześć punktów. (21:17).

ZOBACZ TAKŻE: Ekipa Sochana wygrała drugi mecz z rzędu. Nie przeszkodziły braki kadrowe

W drugiej kwarcie polkowiczanki nadal toczyły wyrównaną walkę. Tak było do stanu 26:28. Wówczas trenerka Valerie Garnier poprosiła o przerwę i obraz gry się zmienił. Turczynki zdobyły siedem punktów z rzędu i teraz trener Kowalewski poprosił o przerwę. Po wznowieniu gry mistrzynie Polski przerwały passę rywalek, ale w kolejnych minutach na boisku panował w dalszym ciągu aktualny mistrz Euroligi.

Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w pierwszej połowie trzeciej kwarty, kiedy konsekwentnie i twardo grający w defensywie turecki zespół ze stanu 54:31 odskoczył na 68:39. Trener Kowalewski próbował ratować sytuację, rotował składem, brał czas, ale obraz gry się nie zmieniał. Fenerbahce utrzymywał wysoką przewagę, kontrolował wydarzenia na boisku i BC przed ostatnią kwartą przegrywał 46:81.

Czwarta kwarta nie mogła już nic zmienić i odwrócić losów meczu. Mistrzynie Polski przegrały 61:90, ale nie straciły szans na awans do kolejnej fazy rozgrywek. O tym, czy zagrają dalej, rozstrzygnie wieczorny mecz Casademont Saragossa - ESBVA Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole (godz. 20). Jeżeli Francuzki nie wygrają z pewnymi awansu Hiszpankami, BC utrzyma trzecie miejsce w grupie.

Fenerbahce Stambuł - KGHM BC Polkowice 90:61 (23:17, 31:14, 27:15, 9:15)

Punkty:

Fenerbahce Stambuł: Emma Meesseman 13, Tina Charles 12, Ariel Atkins 11, Marieme Badiane 10, Gabby Williams 9, Alperi Onar 9, Julie Allemand 8, Olcay Cakir 8, Sevgi Uzun 5, Nikolina Milic 4, Idil Sacalir 1, Marija Lekovic 0;

KGHM BC Polkowice: Emma Cannon 23, Amanda Zahui 10, Rennia Davis 9, Anete Steinberga 8, Maria Jespersen 8, Julia Piestrzyńska 3, Weronika Gajda 0, Julia Niełacna 0, Julia Jeziorna 0, Wiktoria Zasada 0.

PAP