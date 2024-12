Jagiellonia po raz kolejny traci punkty. Trzeci remis z rzędu mistrza Polski

Po długiej podróży ze Słowenii, Jagiellonia zdobyła punkt ligowy w Szczecinie i była bliżej zwycięstwa, mimo, iż to gospodarze przez długi czas prowadzili.

Do składu Pogoni wrócił Rafał Kurzawa i to on w duecie z Fredrikiem Ulvestadem zarządzał środkiem boiska. I to właśnie od niego zaczęła się akcja dająca prowadzenie gospodarzom. Kurzawa zacentrował z lewej strony na przeciwległą stronę pola karnego, tam Wahan Biczachczjan odegrał na przedpole do Efthymisa Kolourisa, a Grek pewnie strzelił do siatki.

ZOBACZ TAKŻE: Królewski poszedł na całość ws. trenera Wisły. Mariusz Jop reaguje!

10 minut później Darko Churlinov grożnie strzelił z 18 metra, Valentin Cojocaru odbił piłkę i nie było komu jej dobić. Jagiellonia w pierwszej części, zwłaszcza po stracie gola, zagrała bardzo wysoko i szybko przejmowała piłkę, ale obrona Pogoni nie dawała się zaskoczyć.

Po przerwie z kolei to Pogoń częściej konstruowała akcje, ale bramkę zdobyli goście. Najpierw w 52. minucie Linus Walhqvist strzałem z głowy mógł podwyższyć prowadzenie gospodarzy, ale zaraz później akcja przeniosła się na drugą stronę boiska. Kristopher Hansen dograł do niepilnowanego Imaza, a kapitan Jagi strzałem w długi róg pokonał Cojocaru.

Potem piłkarze gości jeszcze dwukrotnie trafiali do siatki rumuńskiego golkipera. Najpierw Hansen w 64. min. – po dobitce strzału Pululu, a potem Lamine Diaby-Fadiga. W obu sytuacjach Szymon Marciniak nie uznał goli z uwagi na sytuacje spalone.

W końcówce za to rezerwowy Adrian Przyborek miał dwie doskonałe sytuacje, by sprawić aby Pogoń wygrała mecz. Obu nie wykorzystał i skończyło się na remisie.

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0)

Bramki: Efthymis Koulouris (14) - Jesus Imaz (54).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Jakub Lis (60. Benedikt Zech), Linus Wahlqvist, Leo Borges, Leonardo Koutris - Kamil Grosicki (74. Patryk Paryzek), Rafał Kurzawa (74. Alexander Gorgon), Kacper Łukasiak (60. Adrian Przyborek), Fredrik Ulvestad, Wahan Biczachczjan (88. Joao Gamboa) - Efthymis Koulouris.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Dusan Stojinovic, Adrian Dieguez, Michal Sacek, Kristoffer Hansen (65. Miki Villar) - Tomas Silva, Aurelien Nguiamba (57. Nene), Marcin Listkowski (57. Jarosław Kubicki), Darko Churlinov (80. Oskar Pietuszewski), Jesus Imaz - Afimico Pululu (80. Lamine Diaby-Fadiga).

Żółta kartka: Benedikt Zech - Tomas Silva, Darko Churlinov.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 17 958.

PAP