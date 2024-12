Motor Lublin to przykład na to, że ligowy beniaminek nie musi być "chłopcem do bicia" czy "dostarczycielem punktów". Boleśnie w tym sezonie przekonał się o tym choćby lider tabeli Ekstraklasy - Lech Poznań. "Kolejorz przegrał z ekipą z Lublin 1:2 i to na własnym stadionie.

W znakomitych wynikach Motoru ogromny udział ma trener ekipy z Lublina - Mateusz Stolarski. Serię trzech wygranych ligowych meczów z rzędu 8. zespół tabeli Ekstraklasy spróbuje podtrzymać w poniedziałkowym meczu 17. kolejki Ekstraklasy przeciwko Radomiakowi Radom.

Zespół z Radomia nie może zaliczyć bieżącej kampanii Ekstraklasy to udanych. Radomiak ma za sobą porażkę w ostatnim meczu ze Stalą Mielec a w siedmiu wyjazdowych meczach tego sezonu "Zieloni" aż pięciokrotni schodzili z boiska pokonani.

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 10 lat. W 2014 roku zespół z Radomia wygrał pewnie 4:2. Czy i tym razem goście będą lepsi od Motoru i oddalą się od strefy spadkowej w tabeli Ekstraklasy?

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Redakcja