Magazyn Koszykarski - 03.12. Transmisja TV i stream online

Czas na podsumowanie minionego weekendu w polskiej koszykówce! Transmisja Magazynu Koszykarskiego we wtorek 3 grudnia o 23:00 w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Emocji w ósmej kolejce Orlen Basket Ligi nie brakowało. Lider Anwil Włocławek dopiero po dogrywce pokonał Legię Warszawa, podczas gdy Trefl Sopot pokonał Twarde Pierniki Toruń.

Drugie zwycięstwo w sezonie odniosła AMW Arka Gdynia, która wygrała przed własną publicznością z Energa ICON Sea Czarnymi Słupsk.

To wszystko podsumujemy w najbliższym Magazynie Koszykarskim.

Tabela Orlen Basket Ligi (mecze, zwycięstwa-porażki, kosze, punkty, różnica)

1. Anwil Włocławek 8, 8-0, 724-620, 16, +104

2. Trefl Sopot 8, 7-1, 722-660 15 +62

3. King Szczecin 8, 5-3, 695-646, 13, +49

4. Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8, 5-3, 614-589, 13 +25

5. Dziki Warszawa 8, 5-3, 613-592, 13, +21

6. Legia Warszawa 8, 5-3, 648-641, 13, +7

7. Start Lublin 8, 4-4, 713-703, 12, +10

8. PGE Spójnia Stargard 8, 4-4, 629-629, 12

9. Energa Icon Sea Czarni Słupsk 8, 3-5, 644-629, 11, +15

10. MKS Dąbrowa Górnicza 8, 3-5, 660-678, 11, -18

11. Śląsk Wrocław 8, 3-5, 626-647, 11, -21

12. Arriva Polski Cukier Toruń 8, 3-5, 640-662, 11, -22

13. Tauron GTK Gliwice 8, 3-5, 672-723, 11, -51

14. Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 8, 2-6, 610-666, 10, -56

15. Zastal Zielona Góra 8, 2-6, 630-687, 10, -57

16. AMW Arka Gdynia 8, 2-6, 658-726, 10 -68

Mecze Orlen Basket Ligi można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

