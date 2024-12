Siatkarski mistrz Polski ma nowego sponsora strategicznego!

Partnerstwo z ORLENEM jest dla Chemika Police ważnym krokiem, który pozwoli klubowi na realizację ambitnych celów sportowych w aktualnym sezonie.

– Cieszymy się, że ORLEN dołącza do grona partnerów Chemika. To dla nas nie tylko dowód uznania, ale także motywacja do dalszej pracy. ORLEN od lat aktywnie wspiera polską siatkówkę, a współpraca z Chemikiem jest kolejnym ku temu krokiem – powiedział Radosław Anioł, prezes klubu.

Logo koncernu będzie widoczne na elementach wizualnych Chemika Police, w tym na strojach meczowych, parkiecie, bandach LED, materiałach drukowanych, a także na kostce multimedialnej i w strefach wywiadów.

– Od wielu lat ORLEN aktywnie angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Współpraca z zespołem Chemik Police wpisuje się w nasze cele i wierzę, że przyniesie wymierne korzyści nie tylko klubowi, ale i całej społeczności tej dyscypliny w Polsce. Nasze wsparcie ma pozwolić drużynie na rozwój sportowy i osiąganie kolejnych sukcesów – powiedziała Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawcza ORLENU ds. Sponsoringu.

ORLEN przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju polskiej siatkówki na każdym szczeblu. Jest sponsorem reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn wszystkich kategorii wiekowych, również w siatkówce plażowej i halowej.

Dodatkowo wspiera ministerialny program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, którego głównym celem jest upowszechnianie siatkówki wśród najmłodszych. Partnerstwo z Chemikiem Police jest kolejnym elementem strategii, mającej na celu kompleksowy rozwój tej dyscypliny w naszym kraju.

Chemik Police to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Jedenaście razy wywalczył mistrzostwo Polski – dziewięć z tych złotych medali zdobył w ostatnich jedenastu sezonach, triumfował również w 2024 roku.



Po wycofaniu się głównego sponsora, którym była Grupa Azoty, drużyna z Polic miała ogromne problemy finansowe. Groziło jej nawet wycofanie z rozgrywek. Ostatecznie udało się skompletować skład, pozyskać sponsora tytularnego i drużyna występuje w Tauron Lidze pod nazwą Lotto Chemik Police.

RM, Informacja prasowa