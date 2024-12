Polska wicemistrzem świata. Przypominamy sukces Biało-Czerwonych (GALERIA)

Turniej w Japonii rozpoczął się w połowie listopada 2006 roku i trwał do 3 grudnia. Wtedy to w wielkim finale Polacy zmierzyli się z Brazylią. W drodze do tego spotkania Biało-Czerwoni pokonali m.in. Bułgarię (półfinał), Serbię i Czarnogórę czy też Rosję, która wygrywała z Polską już 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy wicemistrzami świata! Legenda wspomina. "Każdy inny, każdy wariat"

W ostatnim meczu turnieju siatkarze Raula Lozano przegrali z Brazylią, ale srebrny medal był największym osiągnięciem męskiej siatkówki od lat 70.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata 2006:

Michał Winiarski, Piotr Gruszka, Daniel Pliński, Paweł Zagumny, Wojciech Grzyb, Łukasz Żygadło, Mariusz Wlazły, Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Szymański, Sebastian Świderski, Piotr Gacek, Michał Bąkiewicz

Polska wicemistrzem świata. Przypominamy sukces Biało-Czerwonych Zobacz galerię

IM, Polsat Sport