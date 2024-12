Od wtorku do czwartku na piłkarskich arenach w Polsce zostaną rozegrane spotkania 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Jako pierwsi o najlepszą ósemkę zagrają Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo meczu Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

Czas na fazę pucharową rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski. W grze pozostało już tylko szesnaście zespołów. W pierwszym meczu fazy 1/8 finału kibice obejrzą derby Małopolski czyli pojedynek Sandecji Nowy Sącz z Puszczą Niepołomice.

Zespół z Nowego Sączu to obok Unii Skierniewice jedyny trzecioligowiec, który awansował do fazy pucharowej rozgrywek. Pisząc wprost, w starciu z Puszczą Niepołomice, zespół Unii "może" sięgnąć po wygraną a ekipa z Ekstraklasy po prostu "musi" awansować do kolejnej rundy.

Sandecja zakończyła już zmagania w rundzie jesiennej. Na półmetku rozgrywek zespół z Nowego Sączu jest liderem ligi. Awans do wyższej klasy rozgrywkowej jak dla piłkarzy absolutnym priorytetem.

- Oczywiście, że liga ma priorytet, ale gdyby nam się udało w PP dojść do ćwierćfinału, byłoby fajnie. Stosując nomenklaturę używaną w skokach narciarskich, chcemy wykonać dwa dobre skoki. W lidze cała druga runda przed nami, a pucharowa przygoda niech trwa - powiedział tuż przed meczem trener sądeczan Łukasz Mierzejewski.

Dwa zwycięstwa z rzędu nad Widzewem i Śląskiem Wrocław sprawiły, że piłkarze Puszczy przerwę zimową spędzą prawdopodobnie nad strefą spadkową. Czy zespół z Niepołomic dobre wyniki w lidze przełoży na rozgrywki Pucharu Polski?



