Drużyna ze Skierniewic jest objawieniem tegorocznej edycji Pucharu Polski. We wcześniejszych rundach pokonała dwa kluby z Ekstraklasy - Motor Lublin oraz GKS Katowice. Walcząca o awans do 2. ligi Unia będzie chciała podtrzymać dobrą passę i udowodnić, że stać ich na pokonanie wyżej notowanego rywala. To co może sprzyjać w tym spotkaniu piłkarzom trzecioligowca to atut własnego boiska.

Z kolei Ruch Chorzów w porównaniu ze swoim rywalem pucharowym miał zdecydowanie łatwiejszą drogę. Piłkarze Dawida Szulczka rozegrali obie poprzednie rundy na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ oraz Avią Świdnik. Z pewnością ekipa ze Skierniewic jest w zasięgu drużyny z Górnego Śląska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Unia Skierniewice - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

Szymon Stępień