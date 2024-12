Znamy pierwszego ćwierćfinalistę Pucharu Polski. Wystarczył jeden gol

Bez niespodzianki. Tak w dwóch słowach można opisać rezultat pierwszego meczu 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Puszczą Niepołomice a Sandecją Nowy Sącz. Trzecioligowiec zagrał ambitnie i był blisko doprowadzenia do dogrywki, ale ostatecznie przegrał z ekipą z Niepołomic jedną bramką.

Sandecja Nowy Sącz to jedna z największych, jak nie największa rewelacja tegorocznej edycji Pucharu Polski. Trzecioligowiec w drodze do 1/8 finału rozgrywek odprawił z kwitkiem takie zespoły jak Zagłębie Sosnowiec czy Cracovię. Niestety dla fanów zespołu z Nowego Sącza, na tym etapie zakończyła się przygoda ich drużyny.

Na stadion Ojca Władysława Augustynka w Nowym Sączu przyjechał zespół z Ekstraklasy - Puszcza Niepołomice. Goście byli zdecydowanymi faworytami do awansu, ale na boisku nie było widać różnicy pomiędzy zespołem grającym na co dzień w trzeciej lidze a przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy. W 9. minucie Mateusz Cholewiak wykorzystał jedną z niewielu okazji gości i strzelił, jak się później okazało, gola na wagę awansu do najlepszej ósemki rozgrywek.

Gospodarze w drugiej połowie walczyli o odrobienie strat. Zepchnęli piłkarzy z Niepołomic do głębokiej defensywy, ale ostatecznie nie byli w stanie doprowadzić do dogrywki.

Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Mateusz Cholewiak (9).

