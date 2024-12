Serie A1: Cuneo - Imoco Volley Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

Powiedzieć, że Imoco jest faworytem tego meczu, to jak nic powiedzieć. Zespół z Conegliano to lider rozgrywek z kompletem zwycięstw, ale i punktów, który wyprzedza drugie Vero Volley Monza aż o osiem "oczek". Ekipa w składzie z Joanną Wołosz oraz Martyną Łukasik jest również niepokonana w Lidze Mistrzyń, a także sięgnęła już w tym sezonie po triumf w Superpucharze Włoch. Ostatni raz poniosła porażkę 17 kwietnia tego roku!

Mimo że to tylko sport, to ciężko wyobrazić sobie, aby taka passa miała skończyć się we środowy wieczór. Rywalem Imoco będzie bowiem znajdujące się w strefie spadkowej Cuneo, które w dziewięciu spotkaniach odniosło tylko dwie wygrane.

Oba zespoły regularnie rywalizują ze sobą od 2018 roku. Od tamtej pory Conegliano wygrało wszystkie 15 meczów. Siatkarkom Cuneo tylko raz - w 2021 roku udało się zdobyć więcej niż jednego seta...

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuneo - Imoco Volley Conegliano od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport