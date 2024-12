W polskim kobiecym futbolu najbardziej brakuje... kobiet?

We wtorek (3 grudnia) w Warszawie odbyła się Gala 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uroczystość poprzedziła czteropanelowa konferencja, poruszająca szeroką tematykę, związaną z polskim futbolem.

Czwarty panel, zatytułowany "Jak skutecznie zwiększać partycypację i budować pozytywny wizerunek piłki nożnej kobiet?" odbył się jeszcze przed historycznym awansem podopiecznych trenerki Niny Patalon na mistrzostwa Europy. Prelegenci nie mogli więc odnieść się do tego sukcesu, ale mimo to ciekawych spostrzeżeń nie brakowało.

Bardzo ciekawe były zwłaszcza spostrzeżenia Krzysztofa Nowaka, prezesa GKS-u Katowice, którego piłkarki znakomicie spisują się na boiskach Ekstraligi, choć drużyna zbudowana jest wyłącznie z polskich zawodniczek. Nowak, również w rozmowie z Polsatem Sport już po panelu, zwrócił uwagę na jedną z największych bolączek żeńskiego futbolu, jakim jest... wciąż niezbyt duże zainteresowanie ze strony mediów.

- Do strategii Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw kobiet należy dołożyć strategię marketingową, ponieważ w tej chwili transmitowany jest tylko jeden mecz z ekstraligowej kolejki. Reszta pokazywana jest między innymi w klubowych telewizjach, ale to przecież dużo niższe zasięgi - zwrócił uwagę prezes "Gieksy".

Nowak, wraz z pozostałymi prelegentami, którymi byli Marion Gavat (MA Regional Coordinator FIFA), Lidia Kołucka-Żuk (Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu Orlen S.A.) oraz Grzegorz Stefanowicz, Dyrektor Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN, dyskutowali również na temat konieczności budowania pozytywnego wizerunku piłki nożnej kobiet.

Ciekawą uwagą podzielił się z Polsatem Sport Wojciech Cygan, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, który zwrócił uwagę, że w polskiej piłce nożnej kobiet najbardziej brakuje... właśnie kobiet!

- Brakuje ich zarówno jeśli chodzi o boisko, ławkę trenerską, ale też tych, które przebojowo chciałyby rozwijać tę dyscyplinę i walczyć o jej stały rozwój. I to jest moment, w którym powinniśmy pomyśleć, co robić, żeby te kobiety się w futbolu pojawiły - powiedział Cygan.

Kto wie, być może kamieniem milowym w rozwoju polskiej piłki kobiecej będzie wywalczony przez ekipę Niny Patalon awans na Euro 2025?

