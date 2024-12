Gala z okazji 105-lecia PZPN. Prezydent i szef UEFA z wyjątkowymi gratulacjami

Gala z udziałem prezydenta Dudy i szefa Europejskiej Unii Piłkarskiej Aleksandra Ceferina była punktem kulminacyjnym konferencji PZPN z okazji 105. rocznicy powstania związku i 50. rocznicy zajęcia przez biało-czerwonych trzeciego miejsca w mistrzostwach świata w 1974 roku.

Krótko przed jej rozpoczęciem polskie piłkarki, wygrywając w Wiedniu barażowy rewanż z Austrią 1:0, zapewniły sobie pierwszy w historii awans do mistrzostw Europy.

"To rzeczywiście niezwykły wieczór - 105-lecia istnienia PZPN, 50-lecia wspaniałego sukcesu polskiej reprezentacji na pamiętnych mistrzostwach świata w RFN w 1974 roku, połączony z tym, że z wypiekami na twarzy i w emocjach czekaliśmy, czy nasze panie dadzą radę. Dały radę. Gratulujemy tego niezwykłego, historycznego sukcesu" - powiedział prezydent.

Wybiegł też do zbliżającego się losowania eliminacji mistrzostw świata i życzył, by męska drużyna pod wodzą Michała Probierza poszła śladem kobiecej reprezentacji i awansowała na mundial.

"Niech ten sukces naszych pań stanie się dobrą wróżbą dla kadry męskiej. Niech tegoroczny 13 grudnia, bo tego dnia odbędzie się losowanie w Zurychu, będzie tym razem dla Polski i polskiej piłki datą szczęśliwą" - nadmienił.

Jak wspomniał, futbol to nie tylko momenty radosne, jak awans piłkarek, ale też smutne, czym nawiązał do śmierci w ostatnich dniach Lucjana Brychczego i Jana Furtoka. "To momenty, kiedy odchodzą ludzie wielce zasłużeni, którzy na zawsze pozostaną w pamięci" - przyznał.

Duda przypomniał, że 105 lat temu, kiedy tworzony był PZPN, był 1919, czyli rok po powrocie Polski na mapę Europy i świata.

"Piłka nożna już na samym początku cieszyła się olbrzymią popularnością, była elementem cementującym, jednoczącym. Dziś także jest bez wątpienia ważną częścią naszej codzienności i emocjonalności. (...) Piłka nożna w jakimś sensie jest swego rodzaju fenomenem kulturowym" - podkreślił Duda.

"Chcę podziękować wszystkim i za wszystko, co dane nam było dzięki polskiej piłce i polskim piłkarzom przeżyć przez te wszystkie lata. Przeżywamy to wszystko razem i w ten sposób umacniamy, jakże zawsze potrzebną, jedność" - dodał.

Szef UEFA Ceferin również pogratulował kobiecej reprezentacji Polski awansu do Euro 2025 i przypomniał polską kandydaturę do organizacji tego turnieju. "Z tym się nie udało się, ale lepiej grać niż organizować" - zauważył z uśmiechem.

Słoweniec wspomniał o 101 golach w Lidze Mistrzów Roberta Lewandowskiego, którego określił mianem "legendy", pogratulował udanych występów Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa w Lidze Konferencji. "Finał organizuje Wrocław i kto wie, może z udziałem polskiej drużyny" - dodał.

"UEFA zawsze będzie wspierać polski futbol" - zakończył Ceferin.

PZPN to największy związek sportowy w Polsce. Zrzesza 7000 klubów, 8000 sędziów, 25000 trenerów oraz pół miliona zawodniczek i zawodników. Prowadzi 17 drużyn narodowych kobiet i mężczyzn, zarówno młodzieżowych, jak i seniorskich.

W tym roku w Polsce odbył mecz o Superpuchar UEFA między Realem Madryt a Atalantą Bergamo, a w przyszłym - poza finałem Ligi Konferencji - rozegrane zostaną kobiece mistrzostwa świata drużyn do lat 20. Federacja czyni starania o prawo organizacji kolejnych mistrzostw Europy kobiet - w 2029 roku.

BS, PAP