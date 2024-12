Jaka będzie piłka w 2030 roku? Panel PZPN przewiduje ewolucję, a nie rewolucję

We wtorek (3 grudnia) w Warszawie odbyła się Gala 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uroczystość poprzedziła czteropanelowa konferencja, poruszająca szeroką tematykę, związaną z polskim futbolem.

Pierwszy panel, zatytułowany "Wprowadzenie do nowej strategii PZPN, czyli jaka będzie piłka w 2030 roku?", nie był w żadnym wypadku wróżeniem z fusów. Prelegenci, opisując zauważane przez nich zmiany w futbolu, zapowiadali raczej ewolucję, a nie rewolucję w światowej, a co za tym idzie - także polskiej piłce.

- Chcemy przygotowywać strategię Związku, biorąc pod uwagę to, jak futbol będzie się zmieniał. Nie możemy tutaj mówić o rewolucji, ale harmonijnym rozwoju, zgodnie z duchem czasu. Strategię rozumiemy jako zaangażowanie środowiska, nie jako dokument. Wiemy, jak wygląda nasza wizja rozwoju na kolejne lata i pragniemy, by był to rozwój polskiej piłki nożnej, a nie Polskiego Związku Piłki Nożnej - powiedział Przemysław Prętkiewicz, Dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej PZPN, cytowany przez oficjalną stronę Związku.

Doktor habilitowany Mateusz Juchniewicz (Senior Expert Siltro Consulting) zgodził się z przedmówcą i podkreślił, że przy tworzeniu strategii rozwoju polskiego futbolu, nawet krótkofalowej, kluczowe będzie włączenie w dyskusje możliwie największego obszaru środowiska piłkarskiego.

- Dobra strategia nie może powstać w zaciszu gabinetów. To zbyt poważna kwestia dla organizacji. Trzeba wsłuchać się w głos różnych środowisk i badania służą właśnie zaproszeniu do rozmów, a nie tworzeniu statystyk - zaznaczył Juchniewicz.

Stefan Majewski, były reprezentant i trener naszej kadry, zaznaczył zaś w rozmowie z Polsatem Sport, że w polskiej piłce wiele rzeczy zmienia się na lepsze, ale zaapelował, by więcej uwagi poświęcić przede wszystkim młodszym adeptom futbolu.

- Zrobiliśmy duży postęp, powstają nowe fundacje, szkoła trenerów, ale coraz więcej czasu trzeba poświęcić młodzieży, bo wielu zawodników nam ucieka - powiedział Stefan Majewski.

Pierwszy panel konferencji, w którym swoimi spostrzeżeniami podzielił się również Dawid Prokopowicz (Senior Sales Consultant Google), zakończyła dyskusja na tematy dotyczące nowoczesnej technologii w futbolu, zmiany regulaminów i zasad, a także zmieniającego się spojrzenia na futbol przez kibiców.

