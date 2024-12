Polska walczy o kolejne wielkie imprezy. "Jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem"

Drugi panel, zatytułowany "Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce – dziedzictwo i wymierne wartości dla wielu", skupił się na podsumowaniu wielkich wydarzeń piłkarskich, organizowanych przez Polskę, a także podkreśleniu korzyści, jakie przyniosły one naszemu krajowi nie tylko pod względem czysto piłkarskim.

Łukasz Wojtowicz, Szef Biura Dyrektora Generalnego UEFA Events oraz Marek Doliński, Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, przypomnieli, że Polska tylko w 2023 roku została mianowana gospodarzem aż czterech wielkich imprez rangi międzynarodowej, z których dotychczas odbyła się tylko jedna: mecz Realu Madryt z Atalantą Bergamo o Superpuchar Europy. W 2025 roku we Wrocławiu zostanie rozegrany finał Ligi konferencji UEFA, a także mistrzostwa Europy UEFA Kobiet do lat 19. Rok później Polska będzie organizatorem mistrzostw świata FIFA Kobiet do lat 20.

- Rzadko się zdarza, by organizację tak wielu imprez międzynarodowej rangi powierzano tej samej federacji. Jesteśmy dla całej społeczności piłkarskiej wiarygodnym i sprawdzonym partnerem. To dla PZPN wielki powód do dumy. Organizacja takich wydarzeń to nie tylko reklama federacji, ale i całego naszego kraju – powiedział Marek Doliński, cytowany przez oficjalną stronę Związku.

Mało tego, PZPN oficjalnie zgłosił kandydaturę do organizacji seniorskich mistrzostw Europy kobiet, zaplanowanych na 2029 rok, a także finału Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027!

- Piłka nożna kobiet jest jednym z czterech priorytetowych filarów PZPN. Powierzenie organizacji młodzieżowych ME i MŚ to dowód uznania naszych wysiłków i zaangażowania w rozwój piłki nożnej kobiet - zakończył Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

Rozwój kobiecego futbolu w naszym kraju może być w najbliższym czasie o tyle łatwiejszy, że będzie napędzany historycznym awansem "Biało-Czerwonych" na Euro 2025.

