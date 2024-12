Zrobiły to! Polki z historycznym awansem na Euro!

Podopieczne trenerki Niny Patalon, mimo kompletu porażek i spadku z Dywizji A Ligi Narodów, która była również etapem kwalifikacji do mistrzostw Europy, nie straciły szans na Euro. Nasze zawodniczki o udział w czempionacie musiały jednak walczyć w dwuetapowych barażach.

W pierwszym etapie "Biało-Czerwone" odprawiły drużynę Rumunii, wygrywając 2:1 na wyjeździe i 4:1 w rewanżowym meczu w Gdańsku. Nasz zespół do zwycięstw poprowadziła niezawodna Ewa Pajor, napastniczka Barcelony, która w dwumeczu z Rumunkami strzeliła trzy gole.

W finale baraży poprzeczka powędrowała jednak znacznie w górę, ponieważ Polki mierzyły się w dwumeczu z Austriaczkami, które w niedawnej Lidze Narodów dwukrotnie pokonały naszą kadrę, wygrywając po 3:1 zarówno na wyjeździe, jak i u siebie. Mimo to w pierwszym spotkaniu górą były podopieczne trenerki Niny Patalon, które wygrały 1:0 po golu Natalii Padilli-Bidas.

Rewanżowy mecz mógł się ułożyć wręcz idealnie dla naszej drużyny. Już w 7. minucie Natalia Padilla-Bidas wyprzedziła Marinę Georgievą i po wymianie podań z Ewą Pajor znalazła się w doskonałej sytuacji do otworzenia wyniku. Niestety, płaski strzał zawodniczki Sevilli z 12. metra zdołała odbić Manuela Zinsberger, zaś po dobitce Eweliny Kamczyk piłka trafiła jedynie w boczną siatkę.

Tuż przed końcem pierwszej połowy to Austriaczki były bliskie odrobienia strat z pierwszego spotkania. Po rzucie wolnym, wykonywanym przez Verenę Hanshaw, piłka odbiła się od stopy Eweliny Kamczyk tak niefortunnie, że trafiła wprost pod nogi Eileen Campbell. Uderzenie napastniczki Freiburga kapitalnie wybroniła jednak Kinga Szemik, a naszą bramkarkę zaasekurowała jeszcze Wiktoria Zieniewicz, która nie dopuściła do dobitki, wybijając futbolówkę na rzut rożny.

Równie dobrą okazję do strzelenia gola podopieczne Irene Fuhrmann miały w 66. minucie. Lilli Purtscheller uderzyła płasko z lewej strony pola karnego, ale futbolówka przeszła tuż obok prawego słupka bramki, strzeżonej przez Kingę Szemik.

Mimo naporu Austriaczek Polki nie tylko zdołały utrzymać czyste konto, ale w doliczonym czasie same trafiły do siatki rywalek! Wprowadzona na boisko kilka minut wcześniej Dominika Grabowska odebrała piłkę przy linii bocznej Sarah Zadrazil, wpadła w pole karne i odegrała na środek do obchodzącej tego dnia 28 urodziny Ewy Pajor, która z pięciu metrów strzeliła na 0:1!

"Biało-Czerwone" utrzymały prowadzenie do końcowego gwizdka i po raz pierwszy w historii wywalczyły awans na mistrzostwa Europy!

Finał baraży o Euro 2025 - 2. mecz

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Ewa Pajor 90+4

Pierwszy mecz: 0:1. Awans: Polska

Austria: Manuela Zinsberger - Annabel Schasching (Laura Wienroither 72), Marina Georgieva, Virginia Kirchberger, Verena Hanshaw - Lilli Purtscheller (Viktoria Pinther 77), Sarah Zadrazil, Sarah Puntigam, Marie Therese Hobinger (Laura Feiersinger 77) - Barbara Dunst (Julia Hickelsberger-Fuller 44), Eileen Campbell

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz (Kayla Adamek 85), Emilia Szymczak, Oliwia Woś, Martyna Wiankowska - Adriana Achcińska (Milena Kokosz 46), Tanja Pawollek, Ewelina Kamczyk (Martyna Brodzik 85) - Natalia Padilla-Bidas (Dominika Grabowska 85), Ewa Pajor, Nadia Krezyman (Klaudia Jedlińska 67)

Żółte kartki: Lilli Purtscheller, Annabel Schasching (Austria) - Adriana Achcińska, Klaudia Jedlińska (Polska)

Sędziowała: Ivana Projkovska (Macedonia Północna)