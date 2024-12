ŁKS ma za sobą już dwa spotkania w tej edycji Pucharu Polski. "Rycerze Wiosny" najpierw rozprawili się z zespołem Grom Nowy Staw (2:0), a następnie wygrali starcie z ekipą MKS Kluczbork (1:0). Teraz przed zawodnikami łódzkiego klubu prawdziwe wyzwanie - staną naprzeciwko piłkarzy Legii Warszawa.

Kibice stołecznego klubu w tym sezonie obejrzeli tylko jeden mecz swoich ulubieńców w rywalizacji o Puchar Polski. Legia w 1/16 finału grała z Miedzią Legnica. Chociaż to warszawska ekipa pierwsza straciła bramkę w tym spotkaniu, to ostatecznie podopieczni Goncalo Feio byli w stanie zapewnić sobie awans do kolejnej rundy, wygrywając 2:1.

Czy piłkarze Legii będą w stanie pogodzić grę w PKO BP Ekstraklasie, Lidze Konferencji i krajowym pucharze? Odpowiedź na to pytanie może przynieść już czwartkowy mecz.

Wynik na żywo i relacja live z meczu ŁKS Łódź - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, Polsat Sport