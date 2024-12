Oficjalnie! Nowy siatkarz dołączył do PGE GiEK Skry Bełchatów

Radoslav Parapunov (rocznik 1997) pochodzi z Bułgarii i ma 205 cm wzrostu. Swoją karierę seniorską rozpoczął w CSKA Sofia, a w latach 2017–21 trenował i studiował na Uniwersytecie Hawajskim, znanym z sukcesów w siatkówce akademickiej w USA. Właśnie tam rozwijali się czołowi amerykańscy gracze, tacy jak Taylor Averill.





Zobacz także: Polski siatkarz pożegnał się z klubem! Grał w nim zaledwie miesiąc

W swoim siatkarskim CV nowy atakujący Skry ma także występny w rywalizującym w Lidze Mistrzów serbskim Vojvodina NS Seme Novi Sad (2021–23), irańskim Shahdab Yazd (2023–24) oraz niemieckim Helios Grizzlys Giesen. Do Bełchatowa przenosi się z macierzystego klubu CSKA Sofia, gdzie trenował po zakończeniu współpracy z niemiecką drużyną.

– To bardzo pozytywna wiadomość dla sympatyków naszego klubu. Radoslav nie jest postacią anonimową w europejskiej siatkówce i cieszymy się, że swoim doświadczeniem wspomoże nasz zespół. Przed nami druga i bardzo ważna część sezonu, więc takie wsparcie będzie bardzo cenne – powiedział Prezes Zarządu KPS Skry Bełchatów Wiesław Deryło.





Radoslav Parapunov pomyślnie przeszedł testy medyczne i w sezonie 2024/25 będzie reprezentował barwy PGE GiEK Skry Bełchatów. Atakujący dołączył do drużyny, by wzmocnić siłę ataku bełchatowskiego zespołu. Zastąpił Krystiana Walczaka, który po odejściu z Bełchatowa trafił do ligi koreańskiej. Bułgar będzie zmiennikiem Amina Esmaeilnezhada.

Polsat Sport, skra.pl