Możesz się zdziwić, ale te kluby piłkarskie są najstarsze w Polsce

Mało kto wie, jakie kluby sportowe w Polsce należą do najstarszych. To dlatego, że długa historia nie zawsze przekłada się na popularność oraz osiągane sukcesy. Historia organizacji sportowych w Polsce sięga początku XX wieku – wszystko zaczęło się w 1905 roku. Kroniki i historyczne przekazy wskazują na ten rok jako pierwszy, w którym odbywały się mecze piłki nożnej z udziałem zorganizowanej drużyny w Polsce.

Resovia Rzeszów i KS 1905 Krzanowice mają już ponad 100 lat



Choć oficjalnie Resovia Rzeszów została założona w 1910 roku, to jednak pierwsze wzmianki o tej drużynie i rozgrywanych przez nią meczach pochodzą z 1905 roku. Tak też była nazywana w dokumentach. Od 1905 roku w Rzeszowie działały uczniowskie drużyny piłkarskie Resovii, dlatego przez wielu ekspertów to właśnie ona uznawana jest za najstarszy klub piłkarski w Polsce.

Zgodnie z historycznymi dokumentami w 1905 roku założono również organizację KS 1905 Krzanowice na Śląsku. Obecnie miejscowość ta znajduje się w powiecie raciborskim. Rok założenia uwzględniono w nazwie drużyny, co jest dla jej członków i fanów wyjątkową datą.

1. FC Katowice – klub polsko-niemiecki



Z FC Katowice wielu ekspertów ma problem. Wszystko dlatego, że został założony w 1905 roku w Katowicach i formalnie uznawany jest za klub niemiecki. Nie zmienia to jednak faktu, że w gronie założycieli, a także pierwszych reprezentantów 1. FC Katowice jest liczne grono rodowitych Polaków.

Cracovia i Wisła Kraków to znane, stare kluby



Najstarszym klubem w Krakowie jest Cracovia. Została założona 13 czerwca 1906 roku, dzięki czemu nieznacznie wyprzedziła Wisłę Kraków. W przypadku Cracovii istnieją też oficjalne dokumenty potwierdzające datę założenia, przez co zespół ten często uznawany jest za najstarszy w naszym kraju.

Wydarzenie potwierdza ogłoszenie z 132. numeru dziennika „Nowa Reforma”. Od lat Cracovia występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a historycznie ma na swoim koncie pięć tytułów mistrzowskich.

Nieco później założono odwiecznego rywala Cracovii, czyli Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Klub ten również powstał w 1906 roku. Co ciekawe, wcześniej oba zespoły regularnie spotykały się na treningach i rywalizowały ze sobą, z czasem jednak zaczął narastać konflikt.

Do dziś kluby z Krakowa walczą o miano tego lepszego oraz o to, który z nich jest starszy. Choć to Wisła Kraków ma na koncie więcej tytułów mistrzowskich, bo 13, to jednak od kilku lat gra w I lidze, podczas gdy Cracovia z powodzeniem występuje w Ekstraklasie.

Inne historyczne kluby piłkarskie w Polsce



Na 1906 rok datuje się założenie jeszcze kilku klubów piłkarskich w Polsce. Należą do nich:

- Juvenia Kraków,

- Kleofas Katowice,

- Lechia 06 Mysłowice,

- Zagłębie Sosnowiec,

- Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach.