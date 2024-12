Podopieczni Marka Papszuna prezentują znacznie lepszą formę w porównaniu z zeszłym sezonem. Piłkarze spod Jasnej Góry mają na ten moment 35 punktów i tracą jedynie trzy oczka do lidera Lecha Poznań. Mistrzowie Polski z sezonu 22/23 nie przegrali żadnego z dziesięciu ostatnich meczów w lidze, co stanowi rekord w PKO BP Ekstraklasie. Ponadto Raków podczas żadnego meczu u siebie nie stracił więcej niż jednego gola.

ZOBACZ TAKŻE: Komplikuje się kwestia stadionu dla Rakowa. Miasto rozkłada ręce i musi czekać

Sobotni rywal "Medalików" Motor Lublin przyjedzie do Częstochowy w dobrych humorach. Siódme miejsce w lidze to z pewnością wynik, który musi zadowalać drużynę prowadzoną przez Mateusza Stolarskiego. Motorowcy śrubują aktualnie najdłuższą serię zwycięstw w historii na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Choć to Raków wydaje się być zdecydowanym faworytem do wygranej w spotkaniu, to Motor będzie szukał swoich szans podczas weekendowego starcia obu ekip.

Czy Lublin przedłuży swoją serię zwycięstw? Czy piłkarze z Częstochowy zrównają się liczbą punktów z liderującym Lechem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

Szymon Stępień