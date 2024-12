Przed nami niezwykle interesujące starcie w PlusLidze! Już w sobotę w północnej Polsce zobaczymy starcie miejscowego Ślepska Malow Suwałki i PGE Projektu Warszawa. Mimo że aura jest już zimowa, a suwalskie rejony są uznawane za "polski biegun zimna", to z pewnością w hali będzie bardzo gorąco.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor PlusLigi wprost o swojej grze w reprezentacji. "Będę pod telefonem"



Podstawowym argumentem do tej tezy jest forma obu zespołów w ostatnich spotkaniach. PGE Projekt Warszawa od listopadowej porażki z Norwidem Częstochowa spisuje się wyśmienicie notując siedem wygranych rzędu.



Gospodarze sobotniego meczu z kolei po słabszym początku sezonu poważnie wzięli się do pracy przy walce o utrzymanie i wygrali cztery spotkania z rzędu składając poważny akces do rywalizacji o play-offy. To oznacza, że podopieczni trenera Piotra Grabana trafią na wyraźnie rozpędzonych zawodników Dominika Kwapisiewicza. To także dodatkowy argument do śledzenia tego starcia dwóch młodych, polskich szkoleniowców.



Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport