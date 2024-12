Gwiazdor PlusLigi wprost o swojej grze w reprezentacji. "Będę pod telefonem"

Asseco Resovia Rzeszów, której zawodnikiem jest Boyer, obecnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli PlusLigi z 22 punktami na koncie. W wywiadzie opublikowanym na stronie "plusliga.pl" francuski zawodnik został zapytany, czy druga runda polskiej ligi będzie lepsza w wykonaniu Resovii.

- Na pewno nie będzie nam łatwiej niż w pierwszej rundzie, ale to dlatego, że rozgrywki PlusLigi są wręcz szalone jeśli chodzi o poziom gry oraz skalę trudności. Trzeba będzie przede wszystkim dostać się do fazy play-off i jak najlepiej się do niej przygotować. Jeśli tam dotrzemy i będziemy w naszej maksymalnej dyspozycji, to wszystko będzie możliwe - powiedział.

Boyer został także zapytany o swoją ewentualną grę w reprezentacji Francji. Siatkarz rzeszowskiego klubu przyznał, że jeżeli selekcjoner będzie dla niego widział miejsce w reprezentacji, to zgodzi się grać w kadrze.

- Jestem w gotowości i do dyspozycji trenera. Jeśli tylko będzie mnie widział w kadrze, to stawię się na zgrupowaniu. Dla mnie to zaszczyt grać w reprezentacji, ale też wiem w jakiej jestem aktualnie sytuacji i rozumiem, że trener jest zadowolony z graczy, którzy rozegrali w kadrze tak znakomity miniony sezon. To normalne, że oni zapracowali sobie na to, żeby być dalej w drużynie narodowej, a ja będę w gotowości i pod telefonem jeśli tylko trener będzie mnie potrzebował - podsumował zawodnik.

Swój kolejny mecz w PlusLidze Resovia rozegra w poniedziałek 9 grudnia. Wtedy zespół z Rzeszowa stanie naprzeciwko ekipy Nowak-Mosty MKS Będzin.