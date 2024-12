Siatkarskie reprezentacje Polski poznały rywali! To z nimi zagrają w 2025 roku

W siedzibie FIVB w Lozannie zorganizowano losowanie grup mistrzostw świata U19 oraz U21 siatkarzy i siatkarek. Reprezentacje Polski będą w 2025 roku rywalizowały we wszystkich czterech wspomnianych turniejach. Z kim zagrają?

W każdym z przyszłorocznych turniejów o młodzieżowych czempionatów globu wezmą udział po 24 reprezentacje, które zostały podzielone na cztery grupy po sześć drużyn na czele każdej są dwie rozstawione ekipy, a pozostałe cztery zostały rozlosowane.





Faza grupowa będzie rozgrywana na zasadach każdy z każdym, a następnie cztery najwyżej sklasyfikowane w tabeli drużyny awansują do 1/8 finału, następnie zgodnie z fazą pucharową będą rozgrywane ćwierćfinały, półfinały i mecze medalowe, a wyeliminowane z gry o medale zespoły będą walczyć w meczach klasyfikacyjnych. Z kolei dwie drużyny z najniższych lokat w grupach będą walczyć o miejsca 17–24.

Mistrzostwa świata U19 siatkarek będą rozgrywane od 3 do 13 lipca w Chorwacji i Serbii. Polki trafiły do niezwykle wymagającej grupy C, w której są mistrzynie z 2023 roku – Amerykanki oraz wicemistrzynie – Turczynki. Rywalkami Polek będą również reprezentantki Bułgarii, Peru i Hiszpanii. Spotkania tej grupy oraz grupy A będą rozgrywane w Osijeku, a grupy B i D będą rywalizować w Belgradzie.

Mistrzostwa świata U19 siatkarzy odbędą się w Taszkiencie w Uzbekistanie od 24 lipca do 3 sierpnia. Rywalami Polaków w grupie C będą Irańczycy, Włosi – srebrni medaliści z 2023 roku, Egipcjanie, Tunezyjczycy i Hiszpanie.

Mistrzostwa świata U21 siatkarek rozegrane zostaną w Surabaya w Indonezji od 7 do 17 sierpnia. Również w tym turnieju Polki zagrają w grupie C, a ich rywalkami będą Włoszki –srebrne medalistki z 2023 roku, Turczynki, Egipcjanki, Czeszki i Algierki.

Mistrzostwa świata U21 siatkarzy od 18 do 31 sierpnia będą gościły w Jiangmen w Chinach. Polacy wraz z obrońcami tytułu Irańczykami zostali rozstawieni na czele grupy B, a wśród ich rywali są reprezentanci Kanady, Korei, Portoryko i Kazachstanu.

RM, Polsat Sport, pzps.pl