TOP 7 najpopularniejszych sportów na świecie

Wiele osób marzy o tym, by zostać zawodowym sportowcem. To szansa na zbudowanie popularności oraz zarobienie wielkich pieniędzy. Niektóre sporty popularne w Polsce nie cieszą się takim dużym zainteresowaniem w skali globalnej. Dotyczy to m.in. skoków narciarskich. Istnieją też jednak dyscypliny uprawiane na całym świecie przez miliony osób. To w nich zarabia się najwięcej. Oto TOP 7.

1. Piłka nożna



Bezsprzecznie prym wiedzie piłka nożna. Uprawia się ją na całym świecie, a w ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych oraz w Azji, co dodatkowo buduje jej popularność. Szacuje się, że piłką nożną interesuje się na co dzień około 4 miliardy osób.

W wielu krajach, w tym w Polsce, jest to dyscyplina narodowa. Kibice z zapartym tchem śledzą poczynania swoich ulubieńców. Do najpopularniejszych klubów świata należą:

· Real Madryt,

· FC Barcelona,

· Manchester United.

2. Krykiet



Z pewnością dla wielu będzie to zaskoczenie, że drugą najpopularniejszą dyscypliną sportu na świecie jest krykiet. Najwięcej osób interesuje się nim w Azji, Wielkiej Brytanii, Afryce i Australii. To sport numer 1 w Indiach. Na co dzień wyniki śledzi około 2,6 miliarda ludzi na całym świecie. W Polsce krykiet wciąż raczkuje, a Polski Związek Krykieta został założony dopiero w 2003 roku.

3. Hokej



Trzecie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje hokej, jednak z uwzględnieniem jego odmian na lodzie i na trawie. Ta pierwsza jest popularna zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych. Hokej na trawie cieszy się dużym zainteresowaniem w Australii, Azji i Afryce. Łącznie daje to około 2 miliardy kibiców.

4. Tenis ziemny



Tuż za podium plasuje się tenis ziemny. Uprawiany jest na całym świecie, a w ostatnich latach umiejętnie buduje swoją pozycję w Azji. Przyjmuje się, że tenisem interesuje się około 1,2 miliarda ludzi na całym świecie. Liczne grono sympatyków jest także w Polsce, na co wpływ mają sukcesy Agnieszki Radwańskiej, Igi Światek czy Huberta Hurkacza.

5. Siatkówka



Siatkówka to kolejny sport, który z powodzeniem uprawiany jest na całym świecie. Najmocniejsza jest jednak w Europie i w Ameryce Południowej. Od lat Polacy należą do grona siatkarskich potęg. Sportem tym globalnie interesuje się około 935 milionów osób.

6. Tenis stołowy



Szóste miejsce zajmuje tenis stołowy, co może być kolejny zaskoczeniem. On również uprawiany jest na całym świecie. To sport, w którym nie trzeba dużych nakładów finansowych, co ułatwia to rozpoczęcie przygody. Największą popularnością cieszy się w Azji, to tam grają najlepsi zawodnicy. Tenisem stołowym interesuje się około 875 milionów osób.

7. Koszykówka



Ranking zamyka koszykówka. Uprawia się ją na całym świecie, jednak najlepiej wychodzi to Amerykanom. To prawdziwi dominatorzy. Za najlepszą ligę świata uznaje się NBA. W Polsce koszykówka należy do popularnych sportów, jednak brakuje nam w niej spektakularnych sukcesów. Zainteresowanie tą dyscypliną wyraża około 825 milionów ludzi.