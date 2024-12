Dla siatkarek Developresu mecz czwartej kolejki Ligi Mistrzyń będzie bardzo istotny, jeśli rzeszowianki chcą myśleć o dalszej grze w play-offach. Jak zagrają podopieczne Michala Maska? Transmisja TV i stream online meczu Developres Rzeszów - HAOK Mladost Zagrzeb od godz. 17:45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

We wtorkowy wieczór polski zespół rozegra swoje czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie w tym roku w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Developres Rzeszów we własnej hali zmierzy się ponownie z chorwackim – Mladost Zagrzeb. W poprzedniej kolejce rzeszowianki przegrały mecz na szczycie tabeli z Imoco Conegliano 1:3. Na półmetku fazy grupowej wicemistrzynie Polski są na drugim miejscu w tabeli, które daje im potencjalny awans do play-offów.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska próba czasu, czyli kamień na kamieniu…

Z kolei zawodniczki z Chorwacji są aktualnie na ostatniej pozycji z zerowym dorobkiem na koncie w grupie A. W poprzednim meczu z polskimi siatkarkami przegrały wynikiem 0:3. Do tej pory udało się im ugrać jedynie jednego seta na przestrzeni trzech rozegranych dotąd spotkań. Co ciekawe, w drużynie z Półwyspu Bałkańskiego występują praktycznie same rodowite siatkarki. Wyjątkiem są bośniacka libero, Dora Brasnić oraz czarnogórska przyjmująca, Simona Petranović.

Czy siatkarki z Rzeszowa utrzymają presję i sięgną po kolejne trzy punkty? Przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Szymon Stępień, Polsat Sport