Polkowiczanki w pierwszej fazie miały bilans 1-5, ale dzięki korzystniejszym małym punktom w dwumeczu z wicemistrzem Euroligi ESBVA Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole (wygrana 90:63 na Dolnym Śląsku, porażka we Francji 83:100, to one grają w II etapie.

Jedną z czołowych zawodniczek Valencia BC jest liderką reprezentacji Polski koszykarek i była zawodniczka CCC Polkowcie Stephanie Mavunga - zdobywa średnio w Eurolidze 10,3 pkt i jest najlepiej zbierającą - 7,8 zb., co sprawia, że ma najwyższy wskaźnik efektywności w zespole z Hiszpanii - 14,3. Drużyna z Walencji I etap zakończyła z bilansem 5-1. Rywalami zespołu trenera Karola Kowalewskiego będą także w gr. F mistrz Czech ZVVZ USK Praga oraz Umana Reyer Wenecja.

W Pucharze Europy koszykarek polskie drużyny mimo udanych występów w pierwszej fazie trafiły na trudnych rywali już w 1/16 finału. W tej fazie zagra 28 zespołów PE (po dwie najlepsze ekipy z 12 grup oraz cztery z trzecich lokat) oraz cztery, które odpadły z pierwszego etapu Euroligi. FIBA-Europe ułożyło ranking na podstawie wyników z I etapu (drużyny z Euroligi zajęły miejsca 1-4), a następnie pary 1/16 finału wg klucza 1-32, 2-31, 3-30 itp.

Początek o godzinie 19:00.

