W czwartkowy wieczór zagra także kobieca drużyna Barcelony w ramach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Piłkarski "Blaugrany" zmierzą się z Hammarby IF. Czy kolejnego gola w tych rozgrywkach zdobędzie Ewa Pajor? Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

W ramach piątej kolejki grupy D, kobieca drużyna FC Barcelony uda się Szwecji. Rywalki ekipy z Hiszpanii mają trzy punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Z kolei zawodniczki "Dumy Katalonii" przegrały jedynie raz, a miało to miejsce w pierwszej kolejce. Wtedy lepsze były piłkarki Manchesteru City, które zwyciężyły wynikiem 2:0. Ewa Pajor i jej koleżanki z zespołu są już bliskie awansu do play-offów, a wygrana ze Szwedkami może im to zapewnić.

Inaczej wygląda sytuacja w lidze hiszpańskiej. Tam Barcelona dominuje i po dwunastu kolejkach jest wciąż niepokonana. Nad drugim Realem Madryt ekipa ze stolicy Katalonii ma jedenaście punktów przewagi. Warto jednakże podkreślić, że piłkarki "Blancos" rozegrały o dwa mecze mniej.

Transmisja meczu Hammarby IF - FC Barcelona od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 20:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport