Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Katarzyny Wasick

To nie był dla niej łatwy rok, choć zaczęła go w wymarzony sposób. Już w lutym podczas mistrzostw świata na długiej pływalni sięgnęła po brązowy medal na 50 m stylem dowolnym. Jednak w Dosze jeszcze cenniejszy od drugiego w życiu krążka tej imprezy był rezultat, z jakim nasza sprinterka skończyła rywalizację. Po raz pierwszy w życiu udało jej się bowiem złamać barierę 24 sekund (23.95), o co tak długo walczyła. A to poziom zarezerwowany dla absolutnie nielicznych, ponieważ tej sztuki dokonało dotąd zaledwie 16 kobiet. A czas Wasick? Plasuje ją na dziewiątej pozycji w historii tej konkurencji na świecie. Dlatego tak bardzo szkoda, że w igrzyskach 32-latce nie udało się stanąć na podium, na co miała ogromne szanse. Ostatecznie w Paryżu finiszowała na piątym miejscu.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE