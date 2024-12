Miesiąc do Australian Open, a tu takie ogłoszenie. Organizatorzy podjęli decyzję

Za niespełna miesiąc rozpocznie się pierwszy wielkoszlemowy turniej w sezonie 2025. Najlepsi tenisiści i najlepsze tenisistki świata zjadą się do Melbourne, aby wziąć udział w Australian Open. Organizatorzy zawodów właśnie ogłosili, kto tym razem otrzyma dzikie karty umożliwiające występ na antypodach.

Urlopy najepszych tenisistów świata są bardzo krótkie. Ledwo skończył się sezon 2024, a na horyzoncie już pojawia się nowa kampania. 27 grudnia rozpocznie się United Cup, podczas którego zawodnicy i zawodniczki rywalizują w ramach reprezentacji.

12 stycznia ruszy natomiast wielkoszlemowy Australian Open. Jak co roku zagrają w nim najlepsi zawodnicy i zawodniczki według rankingów, ale oprócz nich pojawią się także posiadacze dzikich kart. Organizatorzy turnieju właśnie ogłosili, do kogo specjalne przepustki trafią tym razem.

Listę otwiera Stan Wawrinka. Szwajcar to triumfator AO z 2014 roku. Jak widać - organizatorzy nie zapomnieli o jego dawnym sukcesie i postanowili zaprosić go do gry.

Oprócz niego w Melbourne będą mieli okazję zagrać także: Kasidit Samrej, Shuai Zhang, Ajla Tomljanović, Daria Saville, Talia Gibson, Li Tu, James McCabe, Emerson Jones, Talia Gibson i Maya Joint.