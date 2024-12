Śląsk Wrocław zmierzy się z Radomiakiem Radom. Jest to zaległy mecz trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Sytuacja w szatni Śląska nie jest dobra. Drużyna ma problem ze znalezieniem zwycięstw i w konsekwencji zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligowej. Bilans ekipy z Wrocławia to jedna wygrana, siedem remisów i ponad dziewięć przegranych meczów. Do bezpiecznego miejsca, które pozwoli pozostać im w ekstraklasie tracą aż osiem oczek. Największym problemem wicemistrza Polski wciąż pozostaje skuteczność. Wskazuje na to najmniejsza liczba strzelonych goli w całej lidze i brak zdobyczy bramkowej w pięciu z ostatnich sześciu ligowych spotkań.

Powodów do zadowolenia nie mogą mieć również podopieczni Bruno Baltazara. Piłkarze z Radomia są na 16. miejscu w tabeli z dorobkiem wynoszącym 17 punktów. Jeśli chcą opuścić strefę spadkową, muszą zremisować lub po prostu zwyciężyć z drużyną z Dolnego Śląska. W ostatnim rozegranym meczu zremisowali z GKS Katowice 1:1.

Szymon Stępień, Polsat Sport