Justyna Kowalczyk-Tekieli wróciła i wygrała! Kapitalna forma Polki

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie zamierza mówić ostatniego słowa, jeśli chodzi o sport. Legendarna polska biegaczka narciarska w niedzielę wygrała rywalizację w La Sgambeda. I to po raz trzeci z rzędu!

Polska dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich oficjalnie zakończyła karierę w 2018 roku. Nie zrezygnowała jednak ze sportu, choć w Pucharze Świata nie można jej zobaczyć. 41-latka często rywalizuje m.in. we Włoszech.

I to właśnie tam wygrała kolejne zawody. Już trzeci rok z rzędu okazała się bezkonkurencyjna w La Sgambeda. Zwyciężyła z czasem 1:09:24.62. Druga na metę wjechała Sigrid Mutscheller, ale stało się to prawie minutę później. Podium uzupełniła Maya Even.

Kowalczyk-Tekieli to mistrzyni olimpijska z Vancouver (2010) w biegu na 30 km stylem klasycznym oraz z Soczi (2014) na 10 km stylem klasycznym. Warto wspomnieć, że drugi z tych medali zdobyła, mając poważną kontuzję stopy. Prócz dwóch zwycięstw Polka ma w dorobku jeszcze trzy olimpijskie krążki: jeden srebrny (2010) i dwa brązowe (2006, 2010).

41-latka aż cztery razy z rzędu zdobyła Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Było to w latach 2008-2013. Jest także dwukrotną mistrzynią świata z Liberca (2009).