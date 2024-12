Pomimo trudności, wciąż sięga po swoje na korcie. Dziś ma szansę zostać sportowcem roku

W ostatnich miesiącach zmagała się z licznymi problemami. Nie przeszkodziło jej to w zdobyciu wielkich sukcesów, w tym medalu olimpijskiego w Paryżu. Na korcie wciąż zachwyca i ma chrapkę na powrót na tron w kobiecym tenisie. Dziś Iga Świątek może zostać sportowcem roku 2024 w Polsce.

Iga Świątek kontynuuje pasmo sukcesów



Za Igą Świątek słodko-gorzki rok. Wielkie sukcesy przeplatała nieco słabszymi występami. Do tego doszły problemy w sferze prywatnej. Z pewnością ucierpiał na tym jej wizerunek polskiej mistrzyni. Tenisistka jednak się nie załamuje i wciąż stara się sięgać po to, co najlepsze.

W 2024 roku Iga Świątek długo nie schodziła ze szczytu, utrzymując prowadzenie w rankingu WTA. Pierwsze miejsce straciła dopiero pod koniec sezonu na skutek wycofania się z kilku ważnych turniejów. Wcześniej jednak osiągnęła wiele sukcesów:

· z Paryża wróciła z brązowym medalem igrzysk olimpijskich. Choć celowała w złoto, to brąz i tak został uznany za bardzo dobry wyczyn,

· trzeci raz z rzędu triumfowała w turnieju wielkoszlemowym Roland Garros,

· w 2024 roku wygrała turnieje w Dosze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie. Daje to pięć triumfów w zawodach najwyższej rangi WTA,

· za nią także solidne występy w reprezentacyjnych finałach Billie Jean King Cup w Maladze.

Afera dopingowa – czy to przeszkodzi Idze Świątek?



Pod koniec sezonu o Idze Świątek zrobiło się głośną nie za sprawą jej występów – w organizmie Polki wykryto niedozwoloną substancję. I choć nasza tenisistka wspólnie ze sztabem udowodniła, że pochodziła ona z zanieczyszczonego leku dostępnego bez recepty, afera odbiła się mocnym echem.

Skończyło się na kilkutygodniowym zawieszeniu, co jednak wpłynęło na utratę prowadzenia w rankingu WTA. Polce szczęśliwie udało się uniknąć wielomiesięcznego zawieszenia, po czym trudno byłoby się pozbierać. Już teraz musi zmagać się z rysą na wizerunku. Czy to przeszkodzi jej w walce o trofea w 2025 roku?

Nowy trener ma dać nową jakość

Po zakończeniu turnieju US Open 2024 Iga Świątek zaszokowała opinię publiczną, informując o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim. W nowym sezonie występować będzie pod wodzą Belga Wima Fisette’a. Nowy trener ma dać nową jakość i powrót na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek z szansą na trzecią wygraną w Plebiscycie Przeglądu Sportowego



Od lat Iga Światek należy do grona najlepszych sportowców Polsce. Regularnie sięga po prestiżowe trofea. W 2020 roku zajęła drugie miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Roku. W latach 2022 i 2023 w nim wygrywała. Teraz znów należy do grona ścisłych faworytek.

W ciągu 2024 roku sięgnęła po wiele sukcesów, z medalem olimpijskim i triumfem w Roland Garros na czele. Dziś Iga Świątek ma szansę na zostanie najlepszym sportowcem w Polsce po raz trzeci z rzędu. Rywalizacja jest jednak bardzo wyrównana, ciężko zatem stwierdzić, jaki będzie ostateczny wynik.

Polsat Sport