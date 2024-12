3:0 po zaciętym starciu! Siatkarze Trefla zdobyli cenne punkty

Premierowa odsłona toczyła się przy minimalnej przewadze siatkarzy z Gorzowa Wielkopolskiego (7:9, 16:18). Po ataku Chizoby Nevesa goście odskoczyli na trzy oczka (17:20), ale w końcówce popełnili kilka kosztownych błędów. Trefl wyrównał po asie Pawła Pietraszko (21:21), a zaciętą walkę rozstrzygnęły pomyłki przyjezdnych w ataku i polu zagrywki (25:23).

Bardzo wyrównana była również druga partia. Gdańszczanie uzyskali co prawda przewagę w środkowej części seta (12:9), ale szybko została ona zniwelowana przez gorzowian (15:15). W końcówce, po punktowym bloku, to Stilon był bliżej wygranej (21:23), ale gospodarze wygrzebali się z tej sytuacji i po ataku Piotra Orczyka mieli piłkę setową (24:23). To był jednak dopiero wstęp do emocji, których dostarczyła długa rywalizacja na przewagi. Rozegrali ją po swojej myśli siatkarze Trefla, zamykając seta punktowym blokiem (33:31).

Początek trzeciego seta toczył się przy przewadze przyjezdnych (6:8), którzy po ataku i bloku Roberta Tahta odskoczyli na cztery oczka (9:13). Siatkarze Trefla błyskawicznie odrobili straty (13:13), znów oglądaliśmy wyrównaną walkę, a losy seta ważyły się do samego końca. Mathijs Desmet wywalczył piłkę setową dla gorzowian (23:24), ale i tym razem potrzebna była gra na przewagi. Zwycięsko wyszli z niej gdańszczanie, o czym przesądził przestrzelony atak rywali (27:25).

Skrót meczu Trefl - Stilon:



Najwięcej punktów: Piotr Orczyk (18), Jakub Czerwiński (16) – Trefl; Chizoba Neves (17), Mathijs Desmet (12) – Stilon. Wyrównane statystyki w ataku, niewiele asów serwisowych (30), w bloku minimalnie lepsi goście (810); siatkarze Stilonu popełnili więcej błędów własnych (23, przy 16 rywali). MVP: Voitto Köykkä.

W pierwszym starciu obu ekip w obecnym sezonie Cuprum Stilon Gorzów pokonał Trefla 3:2 (1. kolejka, 14 września). W 16. kolejce Trefl Gdańsk odniósł szóste zwycięstwo w sezonie, ma na koncie 20 punktów. Dzięki tej wygranej gdańskie lwy o jedno oczko wyprzedziły Cuprum Stilon i wskoczyły na jedenaste miejsce w tabeli.

Trefl Gdańsk – Cuprum Stilon Gorzów 3:0 (25:23, 33:31, 27:25)

Trefl: Jakub Czerwiński, Moustapha M’Baye, Lukas Kampa, Piotr Orczyk, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich – Voitto Koykka (libero) oraz Janusz Gałązka, Gijs Jorna, Kamil Droszyński, Jakub Jarosz. Trener: Mariusz Sordyl.

Stilon: Jakub Strulak, Chizoba Neves Atu, Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Vuk Todorovic, Mathijs Desmet – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adam Lorenc, Przemysław Stępień, Wojciech Ferens, Robert Taht, Hubert Węgrzyn. Trener: Andrzej Kowal.

