Legia Warszawa w 6. kolejce Ligi Konferencji zagra z Djurgardens IF. Trener "Wojskowych" Goncalo Feio przeanalizował już rywala i wspólnie ze swoimi piłkarzami przygotowuje się do meczu. Jak poradzą sobie zawodnicy stołecznego klubu w konfrontacji z czwartym zespołem minionego sezonu ligi szwedzkiej?

Przed podopiecznymi Portugalczyka nie lada wyzwanie, bo ostatni mecz w ramach fazy zasadniczej Ligi Konferencji zagrają na wyjeździe w Szwecji. Warto jednak zaznaczyć, że "Wojskowi" przed czwartkowym spotkaniem mieli aż tydzień na przygotowanie, ponieważ PKO BP Ekstraklasa ma aktualnie przerwę od grania.

- Mieliśmy czas na trening. Pierwszy okres to zdecydowanie regeneracja, a potem te ostatnie dni to już bezpośrednie przygotowanie do spotkania pod kątem taktycznym. Zadbaliśmy o elementy ofensywne, wyjście spod pressingu, pójście pod pole karne przeciwnika, zdobywanie bramek, gra w obronie - zarówno pressing oraz obrona niska. Były też stałe fragmenty i ataki w obronie - wyjaśnia trener.

ZOBACZ TAKŻE: Potwierdziła się przyszłość piłkarza Legii. Oficjalnie zostaje na dłużej

Szkoleniowiec ma świadomość, że nie chwali się dnia przed zachodem słońca. Nie boi się o dyspozycję swoich piłkarzy, ale jest przy tym mocno powściągliwy.

- W środę próba generalna wyglądała nieźle, ale o punkty walczy się w dniu meczu, a nie przed - tłumaczy.

Piłkarze ze stolicy będą musieli zagrać mecz w całkowicie innych warunkach, niż przychodzi im to na co dzień. Będzie sztuczna murawa, choć jak przyznaje Goncalo Feio, drużyna jest skoncentrowana na wyniku i skupia się na innych elementach.

- Murawa się różni. Jest to zupełnie inna nawierzchnia, ale nie zmienimy tego. Budujemy energię, budujemy naszą synergię, skupiamy się na rzeczach, na które mamy wpływ - wyjaśnia szkoleniowiec Legii.

Na co w szczególności drużyna musi zwrócić uwagę w kontekście rywala?

- Myślę, że ten przód, zawodnicy grający w ofensywie to ludzie, którzy są bardzo wertykalni. Jak partnerzy, z tyłu czy z linii pomocy mają szansę podać im piłkę w przestrzeń, oni idą za nią. Ta mocna wertykalność, to jest bardzo duże wyzwanie. Musimy być bardzo czujni, jeżeli chodzi o pozycję ciała i o czytanie piłki - stwierdził.

Kto będzie wykonawcą stałych fragmentów gry pod nieobecność Rubena Vinagre oraz Bartosza Kapustki?

- My regularnie przygotowujemy tak czwórkę, a nawet piątkę zawodników niezależnie jaka jest sytuacja, po to, żeby w takich momentach mieć alternatywę. Regularnie w trakcie rundy, oprócz Rubena czy Kapustki, Chodyna był brany pod uwagę, czy Morishita. Nie będzie brakować wykonawców - dodał na koniec.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gdzie obejrzeć mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa? Transmisja TV i stream online

Mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 19 grudnia. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Start spotkania o godzinie 21:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport