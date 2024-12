Legia do tej pory bardzo dobrze prezentowała się podczas rywalizacji w europejskim pucharze. Zespół ze stolicy Polski po pięciu spotkaniach ma na swoim koncie cztery zwycięstwa i zaledwie jedną porażkę. Dzięki temu podopieczni Goncalo Feio plasują się na wysokim czwartym miejscu w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Został ostatni krok. To będzie chwila prawdy dla Legii i Jagiellonii

Kibice Jagiellonii również mogą być zadowoleni z poczynań swoich ulubieńców na arenie międzynarodowej. Mistrzowie Polski po trzech wygranych spotkaniach, najpierw zremisowali jeden mecz, a później musieli przełknąć gorycz porażki. Dziesięć punktów daje im ósme miejsce w tabeli europejskiego pucharu.

Teraz czekają nas kolejne sportowe emocje. Już w czwartek 19 grudnia zespoły rywalizujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie rozegrają swoje ostatnie spotkania w tej fazie Ligi Konferencji. Legia na wyjeździe zmierzy się z zespołem Djurgardens IF, natomiast do Białegostoku przyjedzie Olimpija Ljubljana. Stawką tych spotkań będzie bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek.

Gdzie obejrzeć mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa? Transmisja TV i stream online

Mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 19 grudnia. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Start spotkania o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana? Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana odbędzie się w czwartek 19 grudnia. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Start spotkania o godzinie 21:00.