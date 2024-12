Został ostatni krok. To będzie chwila prawdy dla Legii i Jagiellonii

Mało kto by się spodziewał, że polskie kluby osiągną takie wyniki. Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok zaskakują i choć zgubiły ostatnio pierwsze punkty w tabeli Ligi Konferencji, to wciąż utrzymują wysoką pozycję. Przed nimi ostatnie spotkania w fazie zasadniczej. Co będzie dalej?

Przed polskimi ekipami pozostał do rozegrania jeden mecz w ramach Ligi Konferencji. "Wojskowi" polecą do Szwecji, gdzie zmierzą się z Djurgardens IF, z kolei "Jaga" swój mecz rozegra u siebie, a rywalem drużyny z Białegostoku będzie słoweńska Olimpija Lubljana. Oba nasze kluby są pewne awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Nadal jednak nie wiadomo, czy awansują bezpośrednio do 1/8 finału, czy będą musiały obejść się smakiem i zawalczą w 1/16 finału.

Przed ostatnim starciem Legia zajmuje czwarte miejsce, a Jagiellonia - ósme. Z pewnością ostatnie spotkania nie mogły być zadowalające. "Legioniści" przegrali niefortunnie na własnym stadionie ze szwajcarskim FC Lugano 1:2, natomiast piłkarze "Dumy Podlasia" ulegli na wyjeździe czeskiej Mladzie Boleslav 0:1.

W następnej rundzie zagrają aż 24 kluby. Pewnych dalszej gry może być już 15 zespołów, w tym nasze polskie zespoły. Drużyny zajmujące kolejno miejsca od pierwszego do ósmego awansują do 1/8 finału, natomiast te na pozycjach od 9. do 24. wezmą udział w 1/16 finału.

Na ten moment przywilej gry w 1/8 finału uzyskała jedynie angielska Chelsea, która po pięciu rozegranych kolejkach ma komplet zwycięstw na koncie. Z drugiej strony Larne FC i Petrocub Hincesti okupujące dno tabeli już wiedzą, że pożegnają się z Ligą Konferencji.

O tym, czy Legia i Jagiellonia zagrają w 1/8 czy 1/16 finału, dowiemy się w najbliższy czwartek. Wtedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka i zostaną wyłonione kluby, które uzyskają awans do dalszej gry w tych europejskich pucharach.

Mecze Djurgardens IF - Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana zostaną rozegrane w czwartek 19 grudnia. Będą to ostatnie spotkania Legii i Jagiellonii w fazie ligowej. Początek o godzinie 21.00. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

Szymon Stępień, Polsat Sport