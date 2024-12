Tabela Ligi Konferencji. Które miejsca zajmują Jagiellonia i Legia?

Piąta kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji nie była szczęśliwa dla polskich klubów. Dość powiedzieć, że zarówno Jagiellonia, jak i Legia przegrały swoje mecze. Były to pierwsze porażki polskich zespołów w tym sezonie fazy ligowej LKE. Jagiellonia musiała uznać wyższość Mlady Boleslav, natomiast Legia przegrała z Lugano.

ZOBACZ TAKŻE: Skrót meczu Legia - Lugano (WIDEO)

Liderem rozgrywek nadal są piłkarze Chelsea. The Blues ograli na wyjeździe Astanę i mają na swoim koncie komplet zwycięstw.

Tabela Ligi Konferencji:

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty





1. Chelsea 5 5 0 0 21-4 15

2. Vitoria Guimaraes 5 4 1 0 12-5 13

3. AC Fiorentina 5 4 0 1 17-6 12

4. Legia Warszawa 5 4 0 1 12-2 12

5. FC Lugano 5 4 0 1 9-5 12

6. Shamrock Rovers 5 3 2 0 11-4 11

7. Cercle Brugge 5 3 1 1 13-6 10

8. Jagiellonia Białystok 5 3 1 1 10-5 10

9. Rapid Wiedeń 5 3 1 1 8-5 10

10. APOEL Nikozja 5 3 1 1 7-4 10

11. Djurgardens IF 5 3 1 1 8-6 10

12. Pafos FC 5 3 0 2 9-5 9

13. KAA Gent 5 3 0 2 8-7 9

14. Olimpija Lublana 5 3 0 2 7-6 9

15. FC Heidenheim 5 3 0 2 6-6 9

16. FC Kopenhaga 5 2 2 1 8-6 8

17. Betis Sewilla 5 2 1 2 5-5 7

18. Panathinaikos Ateny 5 2 1 2 6-7 7

19. Vikingur Reykjavik 5 2 1 2 6-7 7

20. Borac Banja Luka 5 2 1 2 4-7 7

21. Omonia Nikozja 5 2 0 3 7-7 6

22. FK Mlada Boleslav 5 2 0 3 4-6 6

23. Heart of Midlothian 5 2 0 3 4-7 6

24. Istanbul Basaksehir 5 1 2 2 8-11 5

25. NK Celje 5 1 1 3 10-11 4

26. Molde FK 5 1 1 3 6-8 4

27. TSC Backa Topola 5 1 1 3 6-10 4

28. FK Astana 5 1 1 3 3-7 4

29. HJK Helsinki 5 1 1 3 3-8 4

30. FC St. Gallen 5 1 1 3 9-17 4

31. FC Noah 5 1 1 3 3-12 4

32. The New Saints 5 1 0 4 3-7 3

33. Dynamo Mińsk 5 1 0 4 4-9 3

34. LASK Linz 5 0 2 3 3-13 2

35. FC Petrocub-Hincesti 5 0 1 4 2-11 1

36. Larne FC 5 0 0 5 2-12 0

BS, Polsat Sport, PAP