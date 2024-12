Ziomek-Nogal i Żurek liderami po pierwszym dniu mistrzostw Polski

Pierwszego dnia 44. Mistrzostw Polski w Wieloboju Sprinterskim w tomaszowskiej Arenie Lodowej niezwykle ciekawie zapowiadała się rywalizacja kobiet. Polskie sprinterki na początku sezonu z bardzo dobrej strony zaprezentowały się w zawodach Pucharu Świata. Kaja Ziomek-Nogal zwyciężyła w Pekinie na 500 m, a Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) była druga i trzecia na tym dystansie w Nagano oraz Pekinie.

W piątek świetną formę potwierdziła Ziomek-Nogal, która triumfowała zarówno na 500, jak i 1000 m. 27-letnia łyżwiarka w obu wyścigach finiszowała przed Wójcik.

"Jak widać, można godzić rolę mamy i sportowca, choć jest to bardzo trudne i wymaga wiele wysiłku. Mój powrót do sportu jest trochę lepszy niż się spodziewałam. To bardzo satysfakcjonujące, ale to dopiero początek sezonu i najważniejsze starty jeszcze przed nami. Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim są kwalifikacjami do mistrzostw Europy i Pucharów Świata, dlatego są dla nas bardzo ważną imprezą" – przyznała sprinterka, która w tym sezonie wróciła do rywalizacji po urlopie macierzyńskim.

Ziomek-Nogal lideruje po pierwszym dniu rywalizacji. Druga w klasyfikacji generalnej jest Wójcik, a trzecia Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.).

W rywalizacji mężczyzn prowadzi broniący tytułu Żurek. 25-letni sprinter zwyciężył na obu dystansach, choć na 1000 m ex aequo z Piotrem Michalskim (AZS AWF Katowice).

Mistrzostwa Polski wieloboju sprinterskim zakończą się w sobotę. Tego dnia sprinterów czekają drugie przejazdy na 500 i 1000 m. Następnie rozpocznie się rywalizacja o medale mistrzostw Polski w tradycyjnym wieloboju. W sobotę panczeniści będą ścigać się na 3000 m (kobiety) i 5000 m (mężczyźni), a w niedzielę na 1500 m oraz 5000 m (kobiety) i 10 000 m (mężczyźni).

Stawką rywalizacji w Arenie Lodowej są nie tylko medale, ale również kwalifikacje do kadry na mistrzostwa Europy w Heerenveen (10-12 stycznia), które również odbędą się w formule wielobojowej oraz na Puchary Świata w Calgary (24-26 stycznia) i Milwaukee (31 stycznia–2 lutego).

Wyniki 1. dnia wieloboju sprinterskiego

500 m kobiety



1. Kaja Ziomek-Nogal (Cuprum Lubin) 38,16

2. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 38,25

3. Martyna Baran (WTŁ Stegny Warszawa) 39,12

500 m mężczyźni



1. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 35,07

2. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 35,21

3. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 35,32

1000 m kobiety



1. Kaja Ziomek-Nogal (Cuprum Lubin) 1.18,35

2. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 1.18,67

3. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.18,75

1000 m mężczyźni



1. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 1.10,29

Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 1.10,29

3. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 1.10,98

klasyfikacja wieloboju sprinterskiego

kobiety

1. Kaja Ziomek-Nogal (Cuprum Lubin) 77,335 pkt

2. Andżelika Wójcik (Cuprum Lubin) 77,585

3. Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Maz.) 78,755

mężczyźni

1. Damian Żurek (Pilica Tomaszów Maz.) 70,215 pkt

2. Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) 70,465

3. Marek Kania (Fundacja Legia Warszawa) 70,700

PAP