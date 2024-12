Kiedy konkursy Turnieju Czterech Skoczni? Terminarz i program zawodów

Turniej Czterech Skoczni 2024/2025 to już 73. edycja najbardziej prestiżowego cyklu zawodów w skokach narciarskich, rozgrywanego na przełomie grudnia i stycznia. Zawody odbywają się na czterech skoczniach: dwóch w Niemczech (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen) oraz dwóch w Austrii (Innsbruck i Bischofshofen). Turniej ten jest często porównywany do narciarskiego Wielkiego Szlema i dla wielu skoczków ma równie dużą wartość, co igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa świata.

Zasady TCS są unikalne. Od 1996 roku wszystkie konkursy rozgrywane są systemem KO, w którym skoczkowie rywalizują w parach. Zwycięzcy par oraz pięciu "lucky loserów" (tzw. najlepsi z przegranych) awansują do drugiej serii. Ostatecznym zwycięzcą turnieju zostaje zawodnik, który zgromadzi najwięcej punktów we wszystkich czterech konkursach.

Wielu skoczków zapisało się złotymi zgłoskami w historii turnieju. Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej ma Janne Ahonen, który triumfował pięciokrotnie. Wśród Polaków największe sukcesy odnosili: Adam Małysz, który wygrał turniej w sezonie 2000/2001, Dawid Kubacki (wygrana w 2019/20) oraz Kamil Stoch, który triumfował trzykrotnie (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021). Stoch jest również jednym z trzech skoczków, którzy wygrali wszystkie cztery konkursy w jednej edycji.

W tegorocznej edycji Turnieju Czterech Skoczni, która odbędzie się od 28 grudnia 2024 do 6 stycznia 2025 roku, faworytami są m.in. Pius Paschke z Niemiec, czy Austriacy: Daniel Tschofenig, Jan Hoerl i Stefan Kraft. Polscy skoczkowie, choć nie są wymieniani w gronie głównych faworytów, zawsze mogą sprawić niespodziankę i walczyć o wysokie lokaty.

Terminarz i plan konkursów Turnieju Czterech Skoczni 2024/2025:

Oberstdorf

28.12.2024

Oficjalny trening - 14:00

Kwalifikacje - 16:30

29.12.2024

Seria próbna - 15:00

Konkurs - 16:30

Garmisch-Partenkirchen

31.12.2024

Oficjalny trening - 11:30

Kwalifikacje - 13:30

01.01.2025

Seria próbna - 12:30

Konkurs - 14:00

Innsbruck

02.01.2025

Oficjalny trening - 10:45

Kwalifikacje - 13:30

03.01.2025

Seria próbna - 12:00

Konkurs - 13:30

Bischofshofen

05.01.2025

Oficjalny trening - 14:00

Kwalifikacje - 16:30

06.01.2025

Seria próbna - 15:00

Konkurs - 16:30