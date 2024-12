Świątek i Sabalenka znów to zrobiły! Zdjęcie już podbija internet

Tuż przed początkiem nowego sezonu czołowe tenisistki i czołowi tenisiści zjechali się do Abu Zabi, aby wystąpić w pokazowym turnieju World Tennis League. Iga Świątek trafiła do drużyny "Orłów", z kolei Aryna Sabalenka - do zespołu "Jastrzębi".

W piątek doszło do starcia tych ekip. Polka i Białorusinka miały okazję zagrać ze sobą w ramach meczu deblowego. Świątek stworzyła duet z Paulą Badosą, a Sabalenka - z Mirrą Andriejewą. Lepsze okazały się zawodniczki z "Jastrzębi", które pokonały Polkę i Hiszpankę 6:2.

Dwa dni później Sabalenka i Świątek ponownie się spotkały. Tym razem jednak nie rywalizowały ze sobą, lecz... wspólnie trenowały. Liderka rankingu WTA podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, które jest szeroko komentowano i udostępniane.

Sabalenka dodała do fotografii krótki podpis: "Świetny trening z Igą Świątek".

Przypomnijmy, że to nie pierwsza wspólna aktywność tych zawodniczek w ostatnim czasie. Krótko przed początkiem WTA Finals w Rijadzie Polka i Białorusinka również razem trenowały, po czym nagrały TikToka.