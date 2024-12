Niesamowita historia! Polak poprowadził zespół Serie A! Nawiązał do Bońka

Przemysław Małecki został pierwszym trenerem włoskiego Udinese, występującego w Serie A! I to nie jest żart. Polak zastąpił bowiem w niedzielne popołudnie przeziębionego Kostę Runjaicia, którego jest asystentem. Niemiec prawdopodobnie wróci na ławkę już w kolejnym spotkaniu.

Nie zmienia to jednak faktu, że Małecki jest pierwszym Polakiem na ławce trenerskiej klubu Serie A od 1992 roku! Wówczas szkoleniowcem Bari był Zbigniew Boniek. Po 32 latach do byłego legendarnego piłkarza nawiązał właśnie Małecki, który w niedzielę 29 grudnia na starcie z Torino został wpisany do protokołu meczowego jako szkoleniowiec Udinese.

Małecki znalazł się w Udinese dzięki Runjaicowi, z którym współpracował w Legii Warszawa. Wcześniej Polak był asystentem Czesława Michniewicza i przy Łazienkowskiej pracował w latach 2020-2024. 41-latek pracował także w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Udinese - Torino to konfrontacja sąsiadów środka tabeli Serie A. W barwach gości na ławce rezerwowych znalazł się Karol Linetty, a poza kadrą kontuzjowany Sebastian Walukiewicz. Udinese następny mecz zagra 4 stycznia z Veroną - prawdopodobnie już z Niemcem w roli pierwszego trenera oraz Małeckim jako jego asystentem.

