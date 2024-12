Szykuje się sensacyjny powrót? Zaskakująca decyzja polskiego piłkarza

Karol Linetty nie zamierza przedłużyć kontraktu z Torino po zakończeniu obecnego sezonu - poinformował włoski "Tuttosport". Polski pomocnik planuje powrót do Sampdorii Genua, czyli klubu, w którym występował przed transferem do ekipy z Turynu.

Decyzja Linettego o zmianie klubu wynika z wygasającej umowy z Torino, która kończy się w czerwcu 2024 roku. Polski pomocnik nie zamierza jej przedłużać i planuje powrót do Sampdorii, gdzie spędził cztery sezony przed przejściem do obecnego zespołu. Przenosiny miałyby odbyć się na zasadzie wolnego transferu, co jest możliwe dzięki kończącemu się kontraktowi. Ekipa "Blucerchiati", obecnie walcząca o utrzymanie w Serie B, może być dla Linettego szansą na regularną grę i pomoc w powrocie klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Polak dołączył do drużyny "il Granata" w 2020 roku za kwotę około 10 milionów euro. W barwach turyńskiego klubu rozegrał łącznie 129 meczów, zdobywając 3 bramki i notując 3 asysty. W obecnym sezonie Torino radzi sobie przeciętnie, zajmując 11. miejsce w tabeli Serie A z 19 punktami na koncie. 29-letni zawodnik, mimo dosyć regularnych występów w bordowych barwach, chce zmienić otoczenie, aby szukać kolejnych wyzwań i większej stabilności w grze.

Linetty był również ważnym ogniwem reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka, Paulo Sousy i Fernando Santosa. Zadebiutował w kadrze narodowej 18 stycznia 2014 roku w meczu towarzyskim przeciwko Norwegii, zdobywając wtedy gola. Ostatni raz z orłem na piersi zagrał 10 września 2023 roku w wyjazdowym meczu eliminacyjnym do Euro 2024 przeciwko Albanii (0:2). W swojej karierze reprezentacyjnej zaliczył kilka ważnych trafień, w tym pamiętną bramkę przeciwko Słowacji na Euro 2020.