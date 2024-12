Niestety! Polak wygwizdany i wyeliminowany z mistrzostw świata

Mecz rozpoczął się obiecująco dla Ratajskiego, który wygrał pierwszego seta "na czysto". Polak skutecznie kończył legi, wykorzystując wszystkie swoje szanse na przełamanie rywala. Druga partia również przebiegła po myśli naszego reprezentanta, który prowadził już 2:0. Doets miał duże problemy z trafianiem podwójnych (0/3). Wydawało się, że 47-latek kontroluje przebieg spotkania.

W trzecim secie Holender zaczął odrabiać straty. 26-letni zawodnik otworzył seta od 11-dartera, co dodało mu pewności siebie. Mimo że Ratajski zdołał odpowiedzieć, "Hawkeye" wygrał dwie kolejne partie, doprowadzając do wyniku 1:2 w setach. W czwartej partii Doets kontynuował swoją dobrą grę, wygrywając go 3:0 i wyrównując stan meczu na 2:2.

Piąty set przyniósł kolejne zwroty akcji. 47-latek prowadził 2:1 i miał szansę na zakończenie meczu, ale Holender wyrównał, trafiając checkout 170 punktów (The Big Fish). W decydującym secie "Hawkeye" przełamał Polaka i wyszedł na prowadzenie, które utrzymał do końca, wygrywając 4:3. Mimo wielu szans, "The Polish Eagle" nie zdołał wykorzystać swoich okazji, co kosztowało go awans do kolejnej rundy.

Liczna grupa kibiców z Holandii gorąco wspierała Doetsa, co dodatkowo utrudniało zadanie Polakowi. Niderlandzcy kibice gwizdali na Ratajskiego, próbując wytrącić go z równowagi. Niestety, cztery niewykorzystane lotki meczowe okazały się kluczowe. Reprezentant Holandii zachował większy spokój i opanowanie w decydujących momentach, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo.

Krzysztof Ratajski - Kevin Doets 3:4

Średnie: 94,55 – 89,67

Podwójne: 35,1% – 48,3%

Maksy: 2 – 8