Bolesna porażka Huberta Hurkacza. Do szczęścia zabrakło tak niewiele...

Polacy przystępowali do starcia z Czechami po zwycięstwie 2:1 z Norwegią. W swoim pierwszym meczu Hurkacz uległ Casperowi Ruudowi 5:7, 3:6. Świątek wygrała za to z Malene Helgo, a później w mikście z Janem Zielińskim również odniosła zwycięstwo.

Nowy mecz to jednak nowa historia. Potyczka Hurkacza z Machacem od samego początku była zacięta i emocjonująca. Panowie wymieniali cios za ciosem, nie pozostawiając sobie pola do błędu. Wydawało się, że o losach premierowej odsłony zadecyduje tie-break, lecz po niezwykle emocjonującej wymianie na prowadzenie wyszedł Czech (5:6). Hurkacz musiał nadrabiać stratę przełamania, lecz nie udało mu się to. Podobnie jak wcześniej z Ruudem, przegrał pierwszego seta 5:7.

Najlepszy polski tenisista po tej porażce nie zwiesił jednak głowy. Zaciekle walczył, a to w końcu przyniosło oczekiwany skutek. Hurkacz przełamał rywala bez straty punktu i wyszedł na prowadzenie 5:3. Swoją najmocniejszą bronią - serwisem - przypieczętował zwycięstwo w drugim secie.

Decydująca partia - kolejny wyrównany początek. Jak już na to spotkanie przystało, panowie grali na wysokim poziomie, a samo widowisko mogło się podobać. Przy stanie 3:4 Czech był bardzo blisko przełamania Hurkacza. Nie wykorzystał jednak dwóch break-pointów, a Polak zakończył tego gema asem. Szansę na przełamanie wykorzystał jednak w najważniejszym momencie - ostatnim gemie tego meczu. Przełamał 27-latka i mógł zacząć cieszyć się ze zwycięstwa.

W starciu z Czechami nasi reprezentanci grają jeszcze dwa spotkania - Świątek powalczy z Muchovą, a później odbędzie się mikst. Zwycięzca całej rywalizacji awansuje do ćwierćfinału, a pokonany będzie miał szansę dostać się do fazy pucharowej jako najlepszy zespół z drugich miejsc.

United Cup odbywa się w Australii. Miastami gospodarzami turnieju są Perth i Sydney. Rywalizacja potrwa od 27 grudnia do 5 stycznia. Wywalczonego przed rokiem tytułu broni reprezentacja Niemiec, która w wielkim finale pokonała Polskę.

Hubert Hurkacz - Tomas Machac 1:2 (5:7, 6:3, 4:6)