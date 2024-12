Jak rozpocznie się sportowy Nowy Rok 2025? Najważniejsze imprezy stycznia

Turniej Czterech Skoczni, Rajd Dakar, wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open, mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych to tylko kilka z wielu imprez sportowych zaplanowanych na styczeń 2025 roku.

Zobacz także: Znani sportowcy urodzeni 31 grudnia

W piłkarskiej Lidze Mistrzów i Lidze Europy zostaną rozegrane ostatnie kolejki fazy ligowej. Pod koniec stycznia swe rozgrywki wznowi PKO BP Ekstraklasa.

Najważniejsze imprezy sportowe w 2025 roku. Kiedy startują Polacy? Zobacz galerię

Rywalizacja sportowców zapowiada się pasjonująco, warto więc sprawdzić daty najważniejszych styczniowych wydarzeń.

Najważniejsze wydarzenia i imprezy sportowe - styczeń 2025:

1.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy) – Turniej Czterech Skoczni

1.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Oberstdorf/Niemcy)

1.01 PŚ w biegach Tour de Ski (Dobiacco/Włochy)

3.01 PŚ w biegach Tour de Ski (Val di Fiemme/Włochy)

3–17.01 Rajd Dakar (Arabia Saudyjska)

4.01 PŚ w biegach Tour de Ski (Val di Fiemme/Włochy)

4.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kranjska Gora/Słowenia) - slalom gigant kobiet

4.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Innsbruck/Austria) – Turniej Czterech Skoczni

4.01 MŚ SuperEnduro FIM - 2. eliminacja (Niemcy/Riesa)

4–5.01 PŚ w saneczkarstwie (Sigulda/Łotwa)

4–5.01 PŚ w bobslejach (Wintenberg/Niemcy)

5.01 PŚ w snowboardzie big air (Klagenfurt/Austria)

5.01 PŚ w biegach Tour de Ski (Val di Fiemme/Włochy)

5.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kranjska Gora/Słowenia) - slalom kobiet

5.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Villach/Austria)

6.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Villach/Austria)

6.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Bischofshofen/Austria) – Turniej Czterech Skoczni

6–11.01 Turnieje WTA (Adelajda/Australia; Hobart/Australia)

6–11.01 Turnieje ATP (Adelajda/Australia; Auckland/Nowa Zelandia)

7–12.01 Grand Prix ISSF w strzelectwie (Ruse/Słowenia)

7–13.01 MŚ U-18 Dywizji I B kobiet w hokeju na lodzie (Katowice)

8.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Madonna di Campiglio/Włochy) - slalom mężczyzn

8–10.01 Turniej piłkarzy ręcznych 4Nations Cup (Płock)

9–12.01 PŚ w biathlonie (Oberhof/Niemcy)

9–13.01 Indywidualne ME kobiet w szachach szybkich i błyskawicznych (Monte Carlo/Monako)

10–12.01 ME w łyżwiarstwie szybkim (Heerenveen/Holandia)

10–12.01 Halowe młodzieżowe ME kobiet w hokeju na trawie (Wałcz)

11.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (St. Anton/Austria) - zjazd kobiet

11.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Adelboden/Szwajcaria) - slalom gigant mężczyzn

11.01 PŚ w snowboardzie big air(Kreischberg/Austria)

11.01 PŚ w snowboardzie slalom gigant równoległy(Scuol/Szwajcaria)

11–12.01 PŚ w saneczkarstwie (Altenberg/Niemcy)

11–12.01 PŚ w bobslejach (Sankt Moritz/Szwajcaria)

11–12.01 PŚ w szabli kobiet i mężczyzn (Tunis/Tunezja)

11–12.01 PŚ we florecie mężczyzn (Paryż/Francja)

11–12.01 PŚ we florecie kobiet (Hongkong)

11–17.01 MŚ U-20 Dywizji 1B mężczyzn w hokeju na lodzie (Tallinn/Estonia)

12.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (St. Anton/Austria) - supergigant kobiet

12.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Adelboden/Szwajcaria) - slalom mężczyzn

12–26.01 Turniej tenisowy Australian Open (Melbourne)

14.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Flachau/Austria) - slalom kobiet

14.01 PŚ w snowboardzie slalom równoległy(Bad Gastein/Austria)

14.01–2.02 Mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych (Chorwacja/Norwegia/Dania)

15.01 PŚ w snowboardzie slalom równoległy(Bad Gastein/(Austria)

15–19.01 PŚ w biathlonie (Ruhpolding/Niemcy)

16–19.01 Turniej Final Four Pucharu Kontynentalnego mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem GKS Katowice (Cardiff/Walia)

17.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Wengen/Szwajcaria) - supergigant mężczyzn

17–19.01 Wyścig kolarski Tour Down Under kobiet (Australia)

17–19.01 Halowe młodzieżowe ME mężczyzn w hokeju na trawie (Genewa/Szwajcaria)

17–19.01 ME w short tracku (Drezno/Niemcy)

17–19.01 PŚ w biegach narciarskich (Les Rousses/Francja)

18.01 MŚ SuperEnduro FIM - 3. eliminacja (Rumunia/Kluż-Napoka)

18.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Wengen/Szwajcaria) - zjazd mężczyzn

18.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Cortina d'Ampezzo/Włochy) - zjazd kobiet

18.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Zakopane) - drużyny

18.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Sapporo/Japonia)

18.01 PŚ w snowboardzie halfpipe i slopestyle (Laax/(Szwajcaria)

18–19.01 PŚ w snowboardzie slalom równoległy drużyn mieszanych (Bansko/Bułgaria)

18–19.01 PŚ + ME w saneczkarstwie (Wintenberg/Niemcy)

18–19.01 PŚ w bobslejach (Innsbruck/Austria)

18–19.01 PP w łyżwiarstwie szybkim (Tomaszów Maz.)

18–19.01 PŚ w kombinacji norweskiej (Schonach/Niemcy)

19.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Zakopane)

19.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Sapporo/Japonia)

19.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Wengen/Szwajcaria) - slalom mężczyzn

19.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Cortina d'Ampezzo/Włochy) - supergigant kobiet

21.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kronplatz/Włochy) - slalom gigant kobiet

21–22.01 Piłkarska LM - 7. kolejka fazy ligowej

21–23.01 Piłkarska LE - 7. kolejka fazy ligowej

21–26.01 Wyścig kolarski Tour Down Under (Australia)

22–26.01 ME juniorów w biathlonie (Altenberg/Niemcy)

23–25.01 PP koszykarek (Sosnowiec)

23–26.01 Rajd Monte Carlo - el. samochodowych MŚ

23–26.01 Jeździecka Cavaliada (Sopot)

23–26.01 PŚ w biathlonie (Anterselva/Włochy)

24.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kitzbuehel/Austria) - supergigant mężczyzn

24.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Zao/Japonia)

24.01 PŚ w snowboardzie snowboardcross (Dolni Morava/Czechy)

24–26.01 World Rugby HSBC Sevens (Perth/Australia)

24–26.01 PŚ w biegach narciarskich (Engadin/Szwajcaria)

24–26.01 PŚ w łyżwiarstwie szybkim (Calgary/Kanada)

25–26.01 PŚ w saneczkarstwie (Oberhof/Niemcy)

25–26.01 PŚ w bobslejach (Sankt Moritz/Szwajcaria)

25–26.01 PŚ w szabli kobiet i mężczyzn (Płowdiw/Bułgaria)

25–26.01 PŚ w szpadzie kobiet i mężczyzn (Dauha/Katar)

25.01 PŚ w snowboardzie snowboardcross drużyn mieszanych (Dolni Morava/Czechy)

25.01 PŚ w snowboardzie slalom gigant równoległy (Rogla/Słowenia)

25.01 Lekkoatletyczny mityng World Athletics Indoor Tour Gold (Astana/Kazachstan)

25.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Zao/Japonia)

25.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kitzbuehel/Austria) - zjazd mężczyzn

25.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy) - zjazd kobiet

25.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Oberstdorf/Niemcy) - loty

25.01 Wioślarskie MP na ergometrze (Wrocław)

26.01 PŚ w skokach narciarskich mężczyzn (Oberstdorf/Niemcy) - loty

26.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Kitzbuehel/Austria) - slalom mężczyzn

26.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Garmisch-Partenkirchen/Niemcy) - supergigant kobiet

26.01 PŚ w skokach narciarskich kobiet (Zao/Japonia)

27.01–1.02 ME w łyżwiarstwie figurowym (Tallinn/Estonia)

27.01–2.02 Turnieje WTA (Linz/Austria; Singapur)

27.01–2.02 Turniej ATP (Montpellier/Francja)

28.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Schladming/Austria) - slalom gigant mężczyzn

29.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Schladming/Austria) - slalom mężczyzn

29.01 Lekkoatletyczny mityng World Athletics Indoor Tour Gold (Belgrad/Serbia)

29.01 Piłkarska LM - 8. kolejka fazy ligowej

29.01–2.02 ME w biathlonie (Val Martello/Włochy)

30.01 PŚ w narciarstwie alpejskim (Courchevel/Francja) - slalom kobiet

30.01 Piłkarska LE - 8. kolejka fazy ligowej

31.01 PŚ w skokach narciarskich (Willingen/Niemcy) - drużyny mieszane

31.01 Losowanie par baraży o awans do 1/8 finału piłkarskiej LM i LE

31.01 Piłkarska Ekstraklasa – wznowienie rozgrywek, 19. kolejka

31.01–1.02 PŚ w kombinacji norweskiej (Seefeld/Austria)

31.01–2.02 PŚ w łyżwiarstwie szybkim (Milwaukee/USA)

31.01–2.02 PŚ w biegach narciarskich (Cogne/Włochy).

Polsat Sport, PAP