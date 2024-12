Znani sportowcy urodzeni 31 grudnia

31 grudnia to wyjątkowa data – ostatni dzień roku. Kto urodził się 31 grudnia? Tego dnia przyszło na świat wielu znanych sportowców. Sylwetki niektórych z nich przedstawiamy w załączonej galerii zdjęć.

31 grudnia to ostatni dzień roku. Kojarzy się on przede wszystkim z imprezami sylwestrowymi, żegnającymi stary i witającymi Nowy Rok. Tego dnia podwójną okazję do świętowania ma wiele gwiazd sportu, które 31 grudnia obchodzą urodziny.

Zobacz także: 29 lutego. Znani sportowcy urodzeni w tym wyjątkowym dniu (ZDJĘCIA)

Kto ze znanych postaci świata sportu urodził się 31 grudnia? Wśród osób, które przyszły na świat tego dnia nie brakuje znanych piłkarzy, lekkoatletów, siatkarzy oraz medalistów olimpijskich w innych dyscyplinach.

Znani sportowcy i ludzie sportu urodzeni 31 grudnia w załączonej galerii zdjęć: