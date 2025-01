Polacy poznali rywali! To z nimi zmierzą się Iga Świątek i Hubert Hurkacz

W nocy z wtorku na środę Polacy rozegrali swój drugi mecz podczas tegorocznej edycji United Cup. W swoim premierowym starciu międzynarodowej imprezy Biało-Czerwoni pokonali reprezentację Norwegii. Natomiast w pierwszy dzień 2025 roku Polacy okazali się lepsi od Czechów. Dzięki temu polscy kibice będą mogli oglądać występy między innymi Igi Świątek i Huberta Hurkacz w ćwierćfinale United Cup.

Na początku nie było jednak wiadomo, z kim zmierzą się w ćwierćfinale międzynarodowej imprezy. O wszystkim zadecydowało starcie reprezentacji Wielkiej Brytanii i Australii. Wyspiarze wygrali pierwszy mecz - w singlu kobiet, dzięki czemu zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Później narodowa drużyna Australii przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w rywalizacji singlowej mężczyzn. W mikście Australijczycy przegrali natomiast więcej niż cztery gemy, co przekreśliło ich szanse na awans do ćwierćfinału.

Wiemy już zatem, że w ćwierćfinale, który ma rozpocząć się w czwartek 2 stycznia o godz. 7:30 czasu polskiego, Polacy zmierzą się z reprezentantami Wielkiej Brytanii, którzy na United Cup występują w składzie: Katie Boulter, Yuriko Lily Miyazaki, Olivia Nicholls, Billy Harris, Jan Choinski, Charles Broom.

Transmisje meczów turnieju United Cup na antenach Polsatu Sport.