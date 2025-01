Kiedy ćwierćfinał United Cup z udziałem Polaków?

Jak rozpoczynać nowy rok, to właśnie w takim stylu! Mowa o reprezentacji Polski w tenisie, która w sylwestrową noc z wtorku na środę naszego czasu zapewniła sobie awans do ćwierćfinału prestiżowego turnieju United Cup! Kiedy Biało-Czerwoni zagrają o półfinał? Znamy już konkretną datę!

Przypomnijmy, że Polacy na inaugurację zmagań w dalekiej Australii pokonali najpierw Norwegię 2:1. Zasady rozgrywania poszczególnych potyczek są bardzo proste. W pierwszej kolejności toczy się rywalizacja singlistów oraz singlistek poszczególnych nacji. A w przypadku remisu w zwycięstwach, gra się decydujący mecz w mikście.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w ćwierćfinale United Cup! Zwycięstwo na koniec fazy grupowej



W zeszłym roku Polacy spisali się znakomicie i dotarli do finału, w którym ulegli Niemcom. W trzeciej edycji United Cup nasza ekipa również ma chrapkę na dobry wynik. W całym turnieju udział bierze 18 zespołów podzielonych na sześć grup.



Aby dostać się do fazy pucharowej Biało-Czerwoni koniecznie potrzebowali triumfu nad Czechami, które także zwyciężyły wcześniej Norwegię. Niestety, swoje spotkanie z Tomasem Machacem przegrał Hubert Hurkacz, ale świetnie zaprezentowała się Iga Świątek, która pokonała Karolinę Muchovą. O wszystkim zatem zadecydowała gra mieszana, w której duet Hurkacz - Świątek wygrał z Muchovą i Machacem.



Dzięki temu nasz zespół zapewnił sobie awans do ćwierćfinału, natomiast Czesi muszą liczyć, że znajdą się w gronie najlepszych drużyn z drugich miejsc. Co ciekawe, nasi południowi sąsiedzi to... potencjalni rywale właśnie w 1/4 finału. Wiadomo bowiem, że Polska zagra z ekipą właśnie z tej lokaty.

Kiedy ćwierćfinał Polaków na United Cup?

Wiemy, że Polska w składzie Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, Alicja Rosolska i Jan Zieliński o awans do strefy medalowej powalczy w czwartek 2 stycznia o godz. 7:30 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.