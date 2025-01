Niesamowity wyczyn Świątek! Dokonała tego jako pierwsza w historii

To już trzecia edycja United Cup. W premierowej Polska dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA. W zeszłym sezonie udało się zrobić kolejny krok i awansować do finału. Wówczas lepsi okazali się już tylko Niemcy. W obecnie trwających zmaganiach Biało-Czerwoni są już w ćwierćfinale.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy ćwierćfinał United Cup z udziałem Polaków?

Nasza reprezentacja wyszła z grupy z kompletem dwóch zwycięstw. Najpierw udało się pokonać Norwegię, a następnie Czechy - w obu przypadkach 2:1. Duża w tym zasługa Świątek, która na razie w Australii, gdzie rozgrywany jest turniej, jest nieomylna. Druga "rakieta" świata zwyciężyła odpowiednio Malene Helgo 6:1, 6:0 oraz Muchovą 6:3, 6:4. Ta druga wygrana nastąpiła już w 2025 roku. Do tego należy dodać triumfy w grze mieszanej, ale te akurat w tej statystyce nie zostały wzięte pod uwagę.



Ledwie przywitaliśmy nowy rok, a Świątek już może pochwalić się nowym wyczynem. Jako pierwsza tenisistka posiada na swoim koncie dziesięć zwycięstw w rywalizacji singlowej na turniejach United Cup.



"10 - Iga Świątek została pierwszym graczem, który wygrał dziesięć pojedynków na United Cup. Perfekcyjna" - przekazał znany portal statystyczny.



Polka ma realne szanse, aby jeszcze w trakcie tego turnieju poprawić swój wynik. Razem z reprezentacją zagrają w ćwierćfinale i będą chcieli nawiązać do poprzednich, udanych edycji.